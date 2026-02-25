Alice Castello e Saluggia, nuovi contatori dell'acqua

ASM Vercelli avvierà nelle prossime settimane la campagna di sostituzione dei contatori dell’acqua nei comuni di Saluggia e Alice Castello: i misuratori attualmente in servizio saranno sostituiti con dispositivi di nuova generazione. L’attività prenderà avvio a partire dalla seconda metà di febbraio 2026 e coinvolgerà complessivamente oltre 2600 utenze, suddivise nei due territori.

I nuovi misuratori saranno contatori statici dotati di tecnologia NB-IoT, progettati per permettere la telelettura dei consumi e garantire una maggiore precisione e tempestività nella rilevazione dei dati. Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento delle infrastrutture idriche gestite dalla società, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e offrire agli utenti un sistema di monitoraggio più affidabile. La sostituzione dei misuratori sarà eseguita dalla ditta Barbagli S.r.l., che invierà ai cittadini un’apposita comunicazione contenente le informazioni utili sulle modalità operative e, successivamente, prenderà contatto con gli utenti per concordare eventuali appuntamenti. L’operazione sarà completamente gratuita e potrà comportare, solo in alcuni casi, una breve sospensione dell’erogazione dell’acqua, limitata al tempo necessario per procedere alla sostituzione del contatore. La società si impegna a ridurre al minimo ogni eventuale disagio e a garantire una comunicazione puntuale a tutti gli utenti coinvolti.



