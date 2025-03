Carnevale&polemiche: a stretto giro arrivano le scuse dell'assessora

«Il Carnevale è una delle celebrazioni più colorate e vivaci della nostra Vercelli. In un recente scritto, ho espresso un’opinione, basata su riflessioni personali, che ha potuto sembrare un insulto ai valori e al significato di questa festa tanto amata. Pertanto, desidero oggi chiedere sinceramente scusa a tutti coloro che sono stati toccati negativamente dalle mie parole e ricordare l’importanza del Carnevale, in particolare per le nuove generazioni». Così l’assessore al Personale, Ombretta Olivetti, interviene sulla vicenda che l’ha vista protagonista, nelle ultime ore, dopo un post sul suo profilo personale di Facebook.

«Il Carnevale è un momento di gioia e di spensieratezza, una celebrazione dedicata alla fantasia e all’immaginazione. È un periodo di festa che coinvolge persone di tutte le età, ma lo è soprattutto per i bambini - intervengono il segretario provinciale della Lega, Daniele Baglione, e il consigliere comunale, Giancarlo Locarni -.

La tradizione del Carnevale è anche un potente strumento di coesione sociale come dimostrano le decine e decine di visite benefiche portate avanti dal Comitato».

Baglione e Locarni sottolineano come «il Carnevale è un patrimonio culturale che merita rispetto e celebrazione».

Per questo motivo Olivetti ribadisce: «Chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi dalle mie parole, riconoscendo apertamente l’importanza e il valore di questa tradizione».