«Il Carnevale ha rotto le scatole...»: anche FdI contro il post dell'assessore Olivetti

E' bufera per un post diffuso sui social dall'assessore comunale Ombretta Olivetti, della Lega, secondo la quale «Anche quest'anno il Carnevale ha rotto le scatole... più che musica fracasso!!! Senza rispetto per chi, non potendo uscire di casa, è costretto a subire e a soffrire della maleducazione altrui».

E se, per qualcuno, è legittimo che all'assessora il Carnevale possa non piacere - i termini utilizzati nel post contro la manifestazione hanno destato più di una reazione.

Nella serata di martedì, il Pd e la Lista civica Bagnasco hanno diffuso il testo di un'interrogazione nella quale si rileva come «Il Carnevale rappresenti un momento di aggregazione, di inclusione e di valorizzazione delle tradizioni locali, creando un legame intergenerazionale e favorendo il senso di comunità. Le affermazioni dell'assessora Olivetti oltre a risultare irrispettose nei confronti delle centinaia di persone che lavorano dietro le quinte del Carnevale, tra cui carristi, volontari e organizzatori, denigrano pubblicamente un evento che rappresenta un patrimonio cittadino, appaiono in contrasto con la posizione espressa pubblicamente dall’assessore alle Manifestazioni e dal sindaco, che in più occasioni hanno sottolineato l’importanza e il valore del Carnevale per la città di Vercelli». Sulla base di queste considerazioni, Pd e Lista civica chiedono: «Se le dichiarazioni dell’assessora ai Servizi del Cittadino siano coerenti con la linea politica della Giunta riguardo al Carnevale di Vercelli; se l’assessore alle Manifestazioni e il sindaco, che in più occasioni hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno al Carnevale, condividano le dichiarazioni dell’assessora Olivetti o, in caso contrario, se intendano dissociarsene; se ritengano che un’esposizione pubblica di tale natura, da parte di un membro della Giunta comunale, sia consona e rispettosa del ruolo istituzionale ricoperto».

Osservazioni che hanno creato una certa irritazione anche in casa di Fratelli d'Italia, partito che, oltre a essere quello di appartenenza dell'assessore Sabatino, ha portato in Consiglio comunale anche Elisabetta Galante, segretaria del Comitato Manifestazioni e consigliere con delega al Carnevale.

«Apprendiamo con stupore le esternazioni espresse sui social dall’assessore Olivetti e ne chiediamo rettifica, immaginando che si tratti di un equivoco ma discostandoci totalmente - dice Davide Gilardino, commissario provinciale di Fratelli d'Italia -. Il Carnevale è una festa e un momento di aggregazione e numerose associazioni vercellesi, in primis il Comitato, hanno espresso indignazione e rammarico per queste esternazioni e, da amministratori, possiamo dire che comprendiamo e continueremo a supportarli».

Sulla stessa linea anche il vicesindaco, Mimmo Sabatino, sabato in piazza per la cerimonia di premiazione di carri e gruppi mascherati: «L’amministrazione comunale è vicino al carnevale e a ogni realtà vercellese che lavora, gratuitamente, per accrescere l’immagine di Vercelli e dona sorrisi», dice.