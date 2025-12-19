Piazza Cavour, con il nuovo anno parte la rimozione delle plance

Inizerà con il nuovo anno la rimozione delle plance in legno di piazza Cavour, prima tappa di una riqualificazione del salotto buono della città che, c'è da scommetterci, sarà a lungo al centro del dibattito cittadino. L'annuncio è arrivato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale dell'anno durante il quale sono stati approvati il bilancio di previsione, il piano annuale e triennale dei lavori pubblici, e il documento unico di programmazione.

Ribadedndo di essere favorevole alla rimozione delle plance e al ritorno all'acciottolato, anche per dare continuità con il nuovo assetto di piazza del Municipio e della futura piazzetta Alciati, il sindaco Roberto Scheda ha annunciato che, nei primi mesi del nuovo anno, si procederà alla rimozione delle plance nello spicchio di piazza davanti alla banca Monte dei Paschi, rimandando a successive adozioni di atti tecnici ulteriori chiarimenti in merito alla copertura dei dislivelli tra i portici e il piano di calpestio. Infromazioni che hanno rinfocolato le cricihe del Pd su un progetto già attaccato come poco chiaro. Alberto Fragapane, capogruppo del Pd, è tornato a sottolineare la necessità di tutelare il commercio dai disagi relativi al cantiere che, necessariamente, avrà ripercussioni sulla fruizione della piazza e sull'organizzazione del mercato.

Undici gli emendamenti al Bilancio: l'unico approvato è stato quello relativo all'estensione della Ztl, un piano da sviluppare in accordo con i cittadini e gli operatori. Convergenza d'intenti sulla necessità di illuminare finalmente il Campo Coni per garantire una più ampia fruibilità dell'impianto.