Incidente a Borgosesia, due persone in ospedale

Due persone, madre e figlio, sono state portate in ospedale in seguito a un incidente tra due auto, avvenuto poco prima delle 20 di lunedì sera a Borgosesia, in via Monte Fenera. Per i soccorsi è stata allertata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo: all'arrivo dei Vigili del Fuoco le persone coinvolte erano già fuori dalle rispettive auto e una signora e il figlio sono stati trasportati dai sanitari all'ospedale per le cure del caso. Mentre i Carabinieri si sono occupati di ricostruire la dinamica dell'incidente, il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza i mezzi e l'area interessata.