Fissati i funerali di Daniele Pairotto, morto a 23 anni

Sono fissati per sabato sabato 7 marzo, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Crova, i funerali di Daniele Pairotto, il 23enne (ne avrebbe compiuti 24 a maggio) morto nella mattina di domenica 1 marzo, all'ospedale di Novara, dov'era stato traportato in condizioni gravissime dopo un arresto cardiaco che lo aveva colpito sabato pomeriggio, nell'intervallo della partita di calcio tra Crova e Livorno Ferraris, valevole per il campionato di calcio Csi. Venerdì, alle 18, la recita del rosario. Pairotto, impiegato contabile in una ditta vercellese, lascia i genitori e il fratello Riccardo, di due anni più grande e suo compagno di squadra. Venerdì sera, dopo il rosario, la comunità di Crova ha organizzato una fiaccolata: dalla chiesa si raggiungerà il campo sportivo per un momento di ricordo proposto dagli amici del giovane. Sabato, giorno dei funerali, sarà invece proclamato il lutto cittadino.

Allegro, benvoluto nel calcio così come tra gli amici, il giovane calcava i campi fin da ragazzo: una passione condivsa dalla famiglia. A Crova era conosciutissimo: «La prematura scomparsa di Daniele colpisce profondamente tutta la nostra comunità lasciandoci senza parole - si legge in una nota della sindaca Daniela Trentarossi -L’Amministrazione comunale si stringe con affetto e rispetto alla sua famiglia, ai suoi amici e dell’A.S.C.R. Crova, così duramente colpiti. Il nostro paese si raccoglie intorno a tutti loro con silenzio e discrezione, in momenti come questi possiamo solo restare uniti sostenendoci a vicenda. La perdita di Daniele è un peso che porteremo per sempre, ma la sua memoria e il suo spirito resteranno con noi».