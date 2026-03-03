Auto esce di strada e precipita nel canale

Un'auto è finita fuori strada, nel pomeriggio di lunedì, sulla provinciale tra Borgosesia e Valduggia, ribaltandosi nel canale adiacente la carreggiata.

Per mettere in sicurezza i passeggeri a bordo e il mezzo è stato necessario far intervenire i Vigilo del Fuoco: una squadra del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta evitando che, dall'auto capovolta, si sversasse carburante nel vicino corso d'acqua. I passeggeri, invece, sono stati presi in cura dai sanitari del 118 di Borgosesia, intervenuti inisieme alla polizia locale che, invece, si è occupata dalla gestione della viabilità e degli accertamenti del caso.