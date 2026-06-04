Pozzolo, incidente nel biellese, tasso alcolemico oltre i limiti

Aggiornamento ore 16

(Adnkronos) -"Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo". Così all'Adnkronos il deputato Emanuele Pozzolo, commentando l'incidente di cui è stato protagonista ieri, finito fuori strada con il suo suv mentre percorreva la strada che porta a Cossato nel Biellese.

Il parlamentare è rimasto illeso e, sottoposto all'alcol test dalla Polizia Stradale, sarebbe risultato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite. "C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto acquaplaning, sono finito fuori strada in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti", aggiunge.

Ore 11

(Adnkronos) - Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel Biellese ieri pomeriggio mentre percorreva la Superstrada che porta a Cossato.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. A quanto si apprende dai media nazionali, Pozzolo sottoposto ad alcoltest, sarebbe risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite.