Maltempo sul vercellese, scoperchiato il tetto della scuola di Crescentino

Scuola elementare chiusa, mercoledì 3 giugno, a Crescentino, dopo i gravi danni causati dal temporale di martedì 2 giugno. Una parte del tetto dell'edificio è stato divelto e le coperture sono finite in strada. Nella cittadina, così come in diversi centri situati lungo l'asta del Po si sono verificati locali allagamenti per la violenza della pioggia; in diverse zone è mancata la luce e sono cadute alcune pitante.

Problemi, meno rilevanti, a Palazzolo, dove si è registrata una forte grandinata e a Trino, dove il sistema di raccolta delle acqie meteoriche è andato in affanno, causando allagamenti in diverse strade.