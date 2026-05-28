Maltrattamenti in una Materna, maestra sospesa per quattro mesi

Sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante per mesi 4 emesso nei confronti di una maestra di una scuola dell’infanzia per accusata di reiterati maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni di età compresa tra i 4 e i 6 anni.

La misura, adottata dal Gip del Tribunale di Vercelli su richiesta del pubblico ministero titolare del fascicolo, ha riguardato un'insegnante in servizio in un centro del vercellese ed è stata notificata dai Carabinieri della Stazione competente. La donna è al centro di un'indagine condotta dai Carabinieri che avrebbe permesso di riscontare reiterate condotte che esulano gli ordinari canoni educativi, poste in essere dalla donna nei confronti dei piccoli frequentatori dell’istituto. All'insegnante viene contestato di aver sottoposto gli alunni della propria classe a ripetute vessazioni, denigrazioni, aggressioni verbali ed atti lesivi dell’incolumità fisica in violazione dei doveri attinenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio all’ interno di un istituto di istruzione.

L’attività d’indagine ha preso avvio dalla segnalazione di una mamma che, ai Carabinieri, ha raccontato di essere a conoscenza di comportamenti preoccupanti e scorretti dal punto di vista educativo, appresi attraverso le confidenze di altre mamme, a loro volta allarmate di racconti dei propri bambini.

Sarebbero più di trenta gli episodi contestati all’indagata, suffragati da registrazioni audio-video: i Carabinieri avrebbero così raccolto e documentato molteplici elementi di fatto ritenuti decisivi per l'emissione della misura cautelare.