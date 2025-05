Le mostre mercato da non perdere nel fine settimana

In un fine maggio e inizio giugno che anticipano l'arrivo dell'estate, Vercelli ospiterà due appuntamenti imperdibili per gli amanti dei sapori autentici, dell'artigianato unico e dell'antiquariato. Questi eventi celebrano, con approcci differenti, la ricchezza culturale ed enogastronomica della città.

GUSTO, SAPORI E ARTE

Data: Sabato 31 maggio Orario: 08:00 – 18:00 Location: Eccezionalmente in Corso Libertà (tra Via Lanza e Via F.lli Ponti)

Creatività e tradizione si incontrano in questo mercatino dedicato ai prodotti tipici locali e alle creazioni artigianali home made. I visitatori avranno l'opportunità di assaporare i profumi, i colori e i sapori della nostra storia enogastronomica, grazie a bancarelle che presentano:

Prodotti tipici locali: testimonianza di una tradizione culinaria radicata nel territorio

Manufatti artigianali e home made: opere frutto dell’estro creativo di hobbisti e artigiani, capaci di raccontare storie e passioni.

In concomitanza, per valorizzare ulteriormente l’offerta culturale, il mercatino si sposta per far spazio a due eventi paralleli della Fattoria in Città: • Gran Teatro dei Burattini dei Fratelli Niemen (in Via Cavour) • Trenino della Fattoria in Città

Questa edizione speciale offre un’occasione stuzzicante per famiglie, amici e visitatori di tutte le età di vivere una giornata all’insegna della tradizione e della creatività.

IL BARLAFUS: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Data: Domenica 1 giugno Orario: 08:00 – 18:00 Location: Viale della Rimembranza, Vercelli

Il tradizionale mercatino dell’antiquariato, noto come “Il Barlafus”, ritorna per una nuova edizione ricca di sorprese e novità. L’evento, che costituisce un viaggio nel tempo, ospiterà:

Venditori “vecchi e nuovi” che proporranno oggetti unici, testimoni di storie passate e autentiche opere d’arte

Visitatori e appassionati pronti a curiosare tra bancarelle affascinanti e a lasciarsi coinvolgere da un’atmosfera magica, in cui ogni pezzo racconta il suo passato.

L’invito è rivolto a tutti: famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia riscoprire il fascino della storia attraverso oggetti ricchi di personalità e significato. Il Barlafus è l’appuntamento per chi desidera vivere un’esperienza emozionante, in cui il passato dialoga con il presente, raccontando il futuro.