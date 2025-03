Le pagelle della Pro Vercelli che ha pareggiato con l'Atalanta Under 23

Franchi: 6,5

Sempre attento.

Clemente: 6,5

Parte benissimo (il migliore ne

Marchetti: 6,5

Uno svarione nel finale, ma anche una gara attenta su un cliente per nulla facile come Vlahovic.

De Marino: 6,5

Buono lo spe

Pino: 6

Gran lavoro, soprattutto in fase di contenimento.

Vigiani: 7

Nel ruolo di mezzala cresce, giornata dopo giornata. Esce tra gli applausi.

Emmanuello: 5,5

Se vede poco.

Iotti: 7

Infaticabile e prezioso. Come sempre.

Iezzi: 6,5

Bene in fase difensiva. Meglio nella ripresa.

Coppola: 5,5

Annaspa contro una difesa ben collaudata.

Comi: 7

Solita grande partita. Generoso fino allo sfinimento.

Carosso: 6,5

Ottimo nelle chiusure.

Siafa: 6,5

Gran lavoro a creare spoazi, davanti, e nei rientri.

Schenetti: ng



Niang: ng.

Banchini: 6,5

La quadra ha reagito bene al momento no. Purtroppo non ha molte scelte, ed è costretto a far giocare elementi che magari avrebbero bisogno di rifiatare. Ma sta lavorando bene. E contro l'Atalanta di Modesto (che da ex ha sempre fatto penare la Pro) la prestazione c'è stata.