Pro Vercelli, non ci siamo. Altra sconfitta con la Giana Erminio

La Pro Vercelli scivola 1-0 al Città di Gorgonzola contro la Giana. I bianchi non incappano nella loro serata migliore anche se, sull'esito del confronto, pesa l'espulsione di El Bouchtaoui, espulso dopo revisione poco prima della mezz'ora che ha costretto i vercellesi in dieci per oltre un'ora. E la Pro, che fino a quel momento aveva tenuto bene il campo è stata costretta a un'opera di contenimento. La Giana ha lavorato ai fianchi l'avversario, colpendolo con un guizzo di Samele a metà ripresa. Un gol che, nonostante i cambi, la Pro non è riuscita a recuperare. Dopo la sfida di Zanica con l'Albinoleffe la Pro paga caro un'altra espulsione.

Sfida dal profumo di playoff. La Pro per restare nella post season, la Giana di mister Espinal per avvicinarsi e interrompere un momento poco felice in termini di risultati (quattro ko negli ultimi cinque match). Nella Pro, senza Marchetti, Santoni schiera Clemente centrale con Coccolo; Furno e Piran esterni. A centrocampo El Bouchataoui in cabina di regia supportato da Iotti e Burruano; in attacco Comi punta centrale con Akpa Akpro e A. Sow a completare il tridente offensivo. Giana in biancoceleste stile Argentina mondiali '74, Pro in nero. Bianchi iniziano con un buon pressing. 6' Sow ammonito (trattenuta su Galeandro) 7': prima occasione per la Giana con Previtali: conclusione neutralizzata da Livieri. 12': Pro dalla bandierina: mischia nell'area lombarda senza esito.

Trascorso un quarto d'ora: leoni che provano a fare la partita ma la Giana punge di rimessa: 19': bravo Livieri su cross dalla destra di Previtali. 22': azione di rimessa della Giana, su errore in disimpegno dei bianchi: Renda dalla sinistra mette in area dove, però, non trova nessuno pronto alla deviazione. 28': Pro Vercelli in dieci: entrata scomposta di El Bouchataoui su Duca: l'arbitro inizialmente concede solo il fallo: dopo l'Fvs chiesto dalla Gina estrae il rosso diretto. Gara che cambia coordinate con la Pro costretta in inferiorità numerica per tre quarti dell'incontro.

Giana che ne approfitta subito per sfruttare il momento. 33': Renda per Galeandro in area da posizione centrale: tiro centrale: blocca Livieri. 35': Samele di testa: Livieri senza problemi. Ma ora la Giana sembra padrona del campo. Si attendono le mosse tattiche di mister Santoni. 40': problemi con la maglia per Comi, costretto a un secondo cambio. Tre minuti di recupero. 48': Occasione per la Giana in pieno recupero: Ruffini non aggancia da buona posizione. Si al riposo sullo 0-0. Buona Pro almeno fino all'espulsione di El Bouchtaoui; finale in sofferenza per i bianchi. Si attendono le mosse di mister Santoni nell'intervallo.

Si riparte: nessun cambio. 8': Giana vicinissima al vantaggio: centro di Renda: stacco di Ferri e pallone che colpisce la traversa: che pericolo. 10': Pro pericolosa: Piran da fuori area: Coccolo gira di testa: Zenti si supera e toglie la sfera dal "sette". Poi mister Santoni chiede l'Fvs per un contatto in area su Comi: tutto regolare. Scocca l'ora di gioco: Pro che sembra aver preso le misure alla Giana, nonostante l'inferiorità numerica. Lombardi però che fanno la partita.Intanto Comi continua il suo personale "duello" con la sua maglia. 20': Giana in vantaggio: Marotta lanciato in profondità tiene in campo un pallone che sembrava destinato sul fondo: mette in mezzo dove Samele anticipa Clemente e infila di destro Livieri: 1-0. La Pro chiede la revisione per un presunto offside all'inizio dell'azione. Ma senza fortuna: 1-0 confermato e Fvs esauriti. Pro chiamata a un'impresa. 30':Boufandar appena entrato al posto di Comi ci prova di testa: palla alta. Doppio cambio nella Pro: dentro l'ex Roma Satriano e Perotti. Cambi anche in casa Giana che non ha interesse ad alzare il ritmo. 6' minuti di recupero. Pro che non riesce a impostare la manovra per arrivare pericolosamente nei sedici metri avversari. Ultimo minuto per le speranze della Pro con una punizione dalla tre-quarti: Iotti ci prova da limite: Zenti sventa la minaccia. Finisce 1-o per la Giana che aggancia al Pro in una corsa playoff sempre più interessante.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Cannistrà, Ferri (36' st Albertini), Duca; Previtali, Berretta (44' st Nelli), Marotta, Renda (44' st Occhipinti), Ruffini; Galeandro (15' st Gabbiani), Samele (36' st Vitale).

In panchina: Mazza, Azzolari, Nucifero, Colombara, Lischetti.

All. Espinal.

.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (36' st Satriano), Clemente, Coccolo, Furno; El Bouchataoui, Iotti, Burruano (42' st Pino); Akpa Akpro, Comi (29' st Boufandar), A. Sow (36' st Perotti).

In panchina: Rosin, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Carosso, Huiberts, Satriano, Regonesi.

All. Santoni.

ARBITRO: Pacella di Roma

RETI: st 20': Samele

NOTE: Serata fresca. Espulso: 28' El Bouchataoui (rosso diretto per intervento pericoloso). Ammoniti: A. Sow, Akpa Akpro, Boufandar. Calci d'angolo: 2-3. Recupero: 3'. 6'.