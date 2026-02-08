Pagelle della Pro Vercelli che ha vinto in trasferta con il Lecco

Livieri: quando è impegnato se la cava nel.migliore dei modi: 7

Piran. Presidia bene la sua fascia. Peccato per l'ammonizione che forse porta Santoni a sostituirlo nella ripresa: 6,5 (1' st Perotti: entra ad inizio ripresa al posto dell' ammonito Piran e dà il suo contributo nel mantenere del risultato 7)

Marchetti: gli tocca un avversario scorbutico come Parker, ma il difensore bianco lo controlla al meglio: 7

Coccolo: incrocia con un altro cliente difficile come Duca, e riesce a limitarlo bene. Entra nell'azione che porta all'1-0: 7

Carosso. Ottima partita di impegno e sacrificio: 6/7

El Bouchettaoui: dal suo piede partono le punizioni che propiziano i gol della Pro. Per il resto partita di grande intelligenza calcistica 7.5

Iotti: si piazza a fare da frangiflutti davanti alla difesa ed assolve pienamente al compito: 7 (31' st′ Clemente: il suo compito è quello di rendere ancora più tranquillo il finale di gara dei bianchi: 6)

Burruano: Sempre presente dove serve esserci, sfiora il terzo gol con una conclusione che colpisce il palo 7

Akpa Akpro: una freccia sulla destra e una spina nel fianco per la difesa bluceleste 7 (41' st Mallahi: scampoli di partita, peraltro già blindata sv)

Comi: il capitano è sempre il capitano. Lotta e combatte in mezzo ai difensori lecchesi e quando ha l'opportunità, piazza da par suo la zampata del 2-0 7,5 (41' st Satriano: la voglia di tornare in campo e farsi trovare pronto, gli gioca, forse, un brutto scherzo. Avrà modo di dimostrare il proprio valore: 5 5)

A. Sow: sulla fascia sinistra fa il bello e il cattivo tempo. Sblocca il risultato con un bel tiro: 7.5 (31' st Pino: stesso "ordine conservativo" di Clemente, svolto senza problemi 6)

Santoni: Legge e interpreta bene la gara partendo con una formazione "collaudata". C'è anche la sua mano, con i cambi in corsa, nel successo esterno che mancava dal derby di Novara: 6.5