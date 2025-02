Cigliano: il sindaco Testore tuona contro la precedente amministrazione

«Le sorprese derivate dalla precedente amministrazione continuano -afferma il sindaco di Cigliano, Giorgio Testore - e non sono affatto gradite. Da un sopralluogo presso il Palazzetto dello sport è emersa una situazione imbarazzante: nel piano interrato sono stati rinvenuti detriti edili oltre ad oggetti usurati accatastati disordinatamente. Una sorta di magazzino rifiuti abbandonato a se stesso. Ovviamente un degrado del genere è inammissibile e coinvolge non solo la parte politica, ma anche quella tecnica. Sottolineo che lo sgombero è un onere che dovrà sostenere il Comune, una spesa imprevista che denota l’ennesima inefficienza di chi ancora oggi si prende il lusso di criticare».

«D’altronde – continua Testore- in questi mesi abbiamo trovato parecchie criticità, cito ad esempio lo spreco energetico che coinvolgeva l’edificio scolastico, il palazzetto dello sport e il municipio. Siamo intervenuti evitando di “bollire” gli alunni della scuola Don Evasio Ferraris, mentre per il micronido abbiamo sostituito la caldaia per non lasciare ad un freddo siberiano i bambini.- C’è da chiedersi come mai queste manutenzioni e queste verifiche non venissero eseguite ?- Per migliorare la dinamica dell’ufficio tecnico lavori pubblici, attualmente sguarnito, è stato deliberato il supporto dello studio del geometra Sigismondo Inglese di Vercelli. -Intanto procediamo con il bando per l’assunzione di un responsabile categoria D e di un istruttore tecnico categoria C -sottolinea Testore- operazioni che porteranno all’unificazione dell’ufficio».