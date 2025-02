Lega, Locarni nel coordinamento nazionale Ambiente

Riceviamo e pubblichiamo.

Con grande soddisfazione la Segreteria provinciale Lega di Vercelli annuncia la nomina del Vice Segretario provinciale, Gian Carlo Locarni, nel coordinamento nazionale del dipartimento ambiente della Lega.

Locarni già responsabile regionale per le tematiche ambientali all’interno del movimento, viene nominato nel coordinamento nazionale dove collaborerà con i referenti delle altre Regioni nella stesura dei programmi politici in tema ambientale.

“Il mio lavoro sarà rivolto alla promozione di un ambientalismo scientifico e ragionevole finalizzato a integrare la tutela dell’ambiente con le esigenze di sviluppo economico e sociale. - commenta Giancarlo Locarni - A partire da una ferma opposizione nei confronti di quelle che sono visioni ideologiche estremiste, privilegiando invece un dialogo volto a implementare politiche sostenibili che valorizzino il patrimonio naturale e le comunità locali, anche attraverso il progresso scientifico e tecnologico”.

“Siamo particolarmente contenti per Giancarlo – commenta Daniele Baglione, Segretario provinciale Lega di Vercelli – perché da sempre è impegnato sui temi ambientali e si meritava questa nomina.

Oltre ad essere il responsabile regionale per le tematiche ambientali è anche il nostro referente provinciale per la consulta sull’ambiente che conduce in maniera impeccabile e con questo nuovo incarico potrà essere al servizio del nostro Movimento a livello nazionale per poter contribuire alla stesura del programma politico della Lega sugli importanti temi dell’ambiente e della salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico. Buon lavoro quindi a Lui e a tutti i componenti del coordinamento ambiente”.