Pro Vercelli, "anno 0": il pensero della Società

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con grande intensità e senso di responsabilità, e oggi possiamo dirci soddisfatti del percorso intrapreso e del modello operativo che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Fin dal nostro arrivo alla guida della Pro Vercelli, abbiamo ritenuto che la comunicazione, e soprattutto la trasparenza nei confronti dei nostri tifosi, dovesse rappresentare un pilastro fondamentale del nostro operato.

Uno dei primi e più rilevanti interventi ha riguardato la stabilità del club. Abbiamo affrontato con determinazione il tema delle esposizioni debitorie ereditate, avviando un percorso di risanamento che oggi ci consente di gestire la società nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti. Parallelamente, abbiamo intrapreso un processo di profonda professionalizzazione dell’organizzazione, rafforzando strutture, processi e standard operativi affinché il club possa essere amministrato secondo criteri moderni, solidi e sostenibili.

Fin dall’inizio abbiamo inoltre scelto di investire in modo concreto nelle infrastrutture e negli strumenti di lavoro: la realizzazione della nuova palestra e l’introduzione di materiali all’avanguardia rappresentano segnali chiari della direzione che intendiamo seguire. Allo stesso tempo, manteniamo un dialogo costante e costruttivo con il Sindaco e con l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire le condizioni necessarie per migliorare progressivamente le strutture del club. Crediamo infatti che creare un ambiente professionale e altamente qualificato sia una condizione imprescindibile per supportare la crescita dei nostri calciatori e dello staff.

Stiamo inoltre lavorando con determinazione per elevare il brand del club e rafforzarne il posizionamento sul territorio. In questa direzione si inseriscono l’apertura del primo store ufficiale in città della storia della Pro Vercelli e il lancio del nostro primo Online Shop. Due iniziative che rappresentano non solo un passo avanti nella modernizzazione della società, ma anche un modo concreto per avvicinare ulteriormente i tifosi ai nostri colori e alla nostra identità.

Grazie all’impegno condiviso della proprietà, della dirigenza e dello staff tecnico, molti giovani hanno registrato una crescita significativa, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. È il risultato di un lavoro quotidiano fatto di dedizione, attenzione ai dettagli e ricerca costante del miglioramento, con l’obiettivo di valorizzare ogni singolo elemento del gruppo e, allo stesso tempo, di rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione.

Come già sottolineato a inizio stagione, questo rappresenta per noi l’“anno zero”: un anno di transizione in cui, oltre a gestire diverse complessità ereditate, stiamo gettando basi solide per un progetto destinato a svilupparsi nel tempo in maniera coerente e ambiziosa. Allo stesso tempo, il concetto di “anno zero” non è mai stato sinonimo di attesa, ma di costruzione attiva: stiamo migliorando costantemente e continueremo a farlo con ancora maggiore determinazione in vista della prossima stagione.

Inoltre, teniamo moltissimo al settore giovanile, che rappresenta la base del nostro progetto e il punto di partenza della nostra filosofia. L’obiettivo è continuare a migliorarne la governance, sotto il profilo organizzativo e in tutte le sue componenti, così da accrescere in modo strutturale il valore del nostro vivaio. Allo stesso modo riserviamo grande attenzione alla squadra femminile: anche in questo ambito, in maniera graduale e coerente, lavoreremo per rafforzare l’organizzazione e creare le condizioni per una crescita significativa. E chiaramente, un’attenzione particolare è rivolta alla Pro Vercelli For Special, un comparto per noi di grande valore umano, sociale e sportivo.

Sul piano sportivo abbiamo costruito la rosa partendo da uno scheletro solido proveniente dalla scorsa stagione, avviando al contempo un processo di evoluzione progressiva della squadra. Servirà tempo ed il processo sarà graduale, ma la direzione intrapresa è chiara. Siamo assolutamente ambiziosi. Stiamo lavorando e lavoreremo affinché possiamo concludere la stagione nel migliore dei modi, senza che nulla ci sia precluso, nemmeno il sogno dei playoff.

Il mercato di gennaio si inserisce pienamente in questa strategia. L’arrivo di profili giovani come Regonesi, Boufandar, Perotti e Satriano, insieme all’innesto di esperienza di Del Favero, rispecchiano esattamente la nostra visione: investire su giovani talenti, costruire un patrimonio tecnico attraverso calciatori di proprietà e creare valore nel tempo. È un processo graduale ma chiaro, che ci sta portando nella direzione che desideriamo.

Guardando avanti, l’idea per la finestra estiva sarà quella di compiere un ulteriore salto di qualità, inserendo elementi di esperienza e maggiore caratura tecnica. L’obiettivo è elevare il livello competitivo della squadra e favorire ulteriormente la crescita dei nostri giovani, creando un equilibrio capace di permetterci di competere per posizioni sempre più alte in classifica.

Tutto questo sarà portato avanti nel pieno rispetto del nuovo “salary cap” introdotto dalla Lega. La sostenibilità economica non è per noi un limite né di certo un ostacolo, ma una scelta strategica essenziale. Vogliamo costruire un club sano, con fondamenta robuste, capace di crescere passo dopo passo e di generare valore duraturo.

Siamo consapevoli che ci sono stati e ci saranno momenti complessi. Tuttavia, la capacità di affrontare e superare le difficoltà, restando fedeli a un modello virtuoso e responsabile, è ciò che rende una società credibile, forte e carismatica.

Un ringraziamento sincero va anche ai calciatori che hanno lasciato la società. Hanno sempre dimostrato professionalità, rispetto e attaccamento alla nostra maglia, valori che continueranno ad essere parte integrante della nostra identità.

Arriviamo infine da una splendida vittoria nel derby, conquistata nella nostra casa, insieme alla nostra gente. Abbiamo fatto due su due in questa stagione. È un successo che ha portato entusiasmo ed energia a tutto l’ambiente. Per continuare a crescere abbiamo bisogno anche del supporto, del calore e della passione dei nostri tifosi, che rappresentano una componente fondamentale del nostro progetto e un tassello imprescindibile nella costruzione del futuro della Pro Vercelli. Ci auguriamo di essere sostenuti sempre cosi in futuro.

Forsa Pro!

Presidente Ludovic Deléchat Direttore Generale e Sportivo Filomeno Rocco Fimmanò