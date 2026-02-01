Magia di Akpa Akpro: Novara al tappeto nel derby con la Pro Vercelli

Pro Vercelli – Novara 1-0

Marcatori: Aka Akpro (PV) al 18'

Formazioni:

Pro Vercelli: Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Furno (Carosso dal 68'); Iotti, El Bouchataoui, Burruano; Akpa Akpro, Comi (Coppola dal 76'), A. Sow (O. Sow dal 68'). A disposizione: Rosin, Del Favero, Mallahi, Coppola, Rutigliano, Ronchi, O. Sow, Perotti, Carosso, Pino, Zacchera, Boufandar, Clemente, Regonesi. All. Santoni.

Novara: Boseggia; D’Alessio, Khailoti, Lorenzini, Dell’Erba; Di Cosmo (Morosini dal 60'), Basso, Collodel (Arboscello dall'84'); Ledonne, Donadio (Lanini dal 46'); Alberti. A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Citi, Lanini, Ranieri, Morosini, Cannavaro, Arboscello, Cortese, Agyemang. All. Dossena.

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Ammoniti: Iotti , Burruano, Furno, El Bouchataoui (PV), Lorenzini (N)

Spettatori 2173



Primo tempo

4-3-3 da una parte, 4-3-3 dall'altra.

Due conclusioni fuori dalla specchio della porta per il Novara, nessun tiro dei Bianchi dopo 9 minuti. Ritmi elevati.

Gol capolavoro di Akpa Akpro al 18'. Sventagliata di A. Sow per Akpa Akpro che supera Dell'Erba e con un grande esterno destro la mette sul sette alla destra del portiere.

Pro 1 Novara 0.

Ammonito Iotti al 24'.

La Pro chiede un penalty per intervento su Burruano. Arbitro al monitor. Non è rigore, sentenzia Sacchi di Maceratra..

Akpa Akpro incontenibile. Dossena cerca di correre ai ripari cambiando il difensore che dovrebbe contenerlo: esce Dell'Erba, entra Agyemang.

Da Piran ad Akpa Akpro che serve Comi, smarcato in area, ma il tiro del centravanti ma il tiro del centravanti è deviata in corner da un difensore azzurro.

Funzionano bene le due catene: bene Furno e A. Sow a sinistra, benissimo Piran e Akpa Akpro a destra.

Tre di recupero al termine della prima frazione.

Ammonito Burruano.

Fine primo tempo con la Pro meritatamente in vantaggio.





Secondo tempo.

Prolungato possesso palla del Novara. Pro bassa, ma la difesa controlla.

Botta di El Bouchataoui dalla distanza: alto.

Bella parata di Boseggia su colpo di testa di Comi su cross di Furno.

Dossena manda in campo Morosini che si mette subito in mostra con un tiro che impegna Livieri, che neutralizza in tuffo.

Dossena le tenta tutte: oltre ai cambi, modifica il modulo, ora il Novara gioca con il 4-2-3-1.

Ammonito anche Furno, è il terzo della Pro. Nessun cartellino giallo per il Novara.

Ancora mezz'ora di gioco.

Buon momento per il Novara che sta giocando bene, certo che sì, ma la Pro domina sulla fesce grazie alle sgroppate, che terminano con cross, di Piran e Furno.

Due cambi di Dossena: esco A. Sow e Furno, dentro O. Sow e Carosso. Siamo al 68'.

Esce Comi, dentro Coppola. Al 76'.

Cinque di recupero.

Esce Akpa Akpro ed entra Pino.

Il Novara invoca un penalty per mani di Marchetti, l'arbitro, dopo attenta visione al monior, dice... picche.

È finita, la Pro torna a sorridere.