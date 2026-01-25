Pagelle della Pro che ha pareggiato 2 a 2 sul campo della Virtus Verona

Del Favero: 6+
Esordio senza errori né parate miracolose. Ma sempre attento. E sicuro. Senbrerebbe un buon acquisto.
Piran: 6,5
Ha piedi, il destro ma anche il mancino, da regista, o trequartista. Poi è veloce. Forse il suo ruolo sarebbe quello di esterno in un centrocampo a 5, perché è più propenso alla fase offensiva che a quella difensiva.
Clemente: 5,5
Parte malissimo. Si lascia scappare Cerigoi in occasione del primo gol della Virtus Verona, poi perde palla in fase di impostazione. Ma ha carattere, e nella ripresa gioca meglio. Insomma, come centrale difensivo a volte se la cava a volte no (anche lui rende di più come braccetto in un 3-5-2).
Marchetti: 6,5
Alcune grandi chiusure. Il migliore del pacchetto difensivo. Merita la maglia da titolare.
Furno: 6+
Nel primo tempo lui e Piran e Iotti sono stati i migliori. Gran bel sinistro, ottimi cross.
Burruano: 6
Tutto sommato una buona gara. In entrambe le fasi (prezioso in interdizione).
Iotti: 8
Due bei gol, la solita corsa a tutto campo, un paio di sventagliate per un paio di ripartenze. Il migliore, insomma.
Rutigliano: 5,5
Un po' sottotono.
Mallahi: 5,5
Come Rutigliano.
Comi: 6,5
Lotta su ogni pallone, ma è l'osservato speciale della Virtus Verona che raddoppia sempre quando ha la palla al piede o sulle palle inattive. Prezioso e generoso nei rientri, a dar manforte alla difesa.
A. Sow: 6
Non ha modo di saltare l'uomo (la sua specialità) e affondare ma gioca a tutta fascia e dà una mano al centrocampo.
Pino: 6
Akpa Akpro: 5,5
O. Sow: ng
Carosso: ng
Santoni: 6,5
Viste le assenze, mette in campo la miglior formazione. Il gol subito dopo 3 minuti taglia le gambe alla sua squadra, che però si riprende e a livello di prestazione c'è. Manca qualche punto in classifica, ecco, ma il tecnico sta lavorando bene.