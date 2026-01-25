 / Pro Vercelli

Pagelle della Pro che ha pareggiato 2 a 2 sul campo della Virtus Verona

Iotti in cattedra, bene anche i due terzini. Buon esordio di Del Favero

Del Favero: 6+
Esordio senza errori né parate miracolose. Ma sempre attento. E sicuro. Senbrerebbe un buon acquisto.

Piran: 6,5
Ha piedi, il destro ma anche il mancino, da regista, o trequartista. Poi è veloce. Forse il suo ruolo sarebbe quello di esterno in un centrocampo a 5, perché è più propenso alla fase offensiva che a quella difensiva.


 

Clemente: 5,5
Parte malissimo. Si lascia scappare Cerigoi in occasione del primo gol della Virtus Verona, poi perde palla in fase di impostazione. Ma ha carattere, e nella ripresa gioca meglio. Insomma, come centrale difensivo a volte se la cava a volte no (anche lui rende di più come braccetto in un 3-5-2).


 

Marchetti: 6,5
Alcune grandi chiusure. Il migliore del pacchetto difensivo. Merita la maglia da titolare.


 

Furno: 6+
Nel primo tempo lui e Piran e Iotti sono stati i migliori. Gran bel sinistro, ottimi cross.


 

Burruano: 6
Tutto sommato una buona gara. In entrambe le fasi (prezioso in interdizione).


 

Iotti: 8
Due bei gol, la solita corsa a tutto campo, un paio di sventagliate per un paio di ripartenze. Il migliore, insomma.


 

Rutigliano: 5,5
Un po' sottotono.


 

Mallahi: 5,5
Come Rutigliano.


 

Comi: 6,5
Lotta su ogni pallone, ma è l'osservato speciale della Virtus Verona che raddoppia sempre quando ha la palla al piede o sulle palle inattive. Prezioso e generoso nei rientri, a dar manforte alla difesa.


 

A. Sow: 6
Non ha modo di saltare l'uomo (la sua specialità) e affondare ma gioca a tutta fascia e dà una mano al centrocampo.


 

Pino: 6
 

Akpa Akpro: 5,5

O. Sow: ng
 

Carosso: ng

Santoni: 6,5

Viste le assenze, mette in campo la miglior formazione. Il gol subito dopo 3 minuti taglia le gambe alla sua squadra, che però si riprende e a livello di prestazione c'è. Manca qualche punto in classifica, ecco, ma il tecnico sta lavorando bene.

