Pagelle della Pro che ha pareggiato in casa col Brescia

Livieri: 7
Impegnato poco, ma l'uscita sui piedi di Cazzadore all'ultimo secondo ha salvato il risultato.
Piran: 6
Bene in copertura. L'unico che crossava.
Marchetti e Clemente: 6,5
Ottima intesa, buona partita dell'inedita coppia di centrali.
Furno: 6
Buona gara nelle due fasi.
Iotti: 6,5
Solita prestazione ad alta intensità.
Huiberts: 5,5
Male nel primo tempo, qualche buona giocata nella ripresa, eppure dovrebbe essere un giocatore di esperienza che fa la differenza.
El Bouchataoui: 6-
Stesso discorso fatto per Huibert s. Con un paio di lanci in più.
Mallahi: 5
Macchinoso e prevedibile, salta Rizzo una sola volta.
Comi: 6-
Si guadagna la pagnota, ma con un centrale come Sorensen non era facile.
A. Sow: 7
Veroniche, spunti in velocità. Non solo: rientri, anche, a dar man forte al centrocampo.
Carosso: 6-
Si mangia un'occasione gol, peccato
Coccolo: ng
Coppola: ng
Burruanno: ng
O. Sow: ng
Santoni: 6,5
Sceglie un centrocampo di ragionieri lenti. Ma il risultato gli dà ragione. Buona gara, insomma.