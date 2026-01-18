 / Pro Vercelli

18 gennaio 2026

Pagelle della Pro che ha pareggiato in casa col Brescia

Bene Livieri e A. Sow

A. Sow (f. Devecchi)

Livieri: 7
Impegnato poco,  ma l'uscita sui piedi di Cazzadore all'ultimo secondo ha salvato il risultato.

Piran: 6
Bene in copertura. L'unico che crossava.

Marchetti e Clemente: 6,5
Ottima intesa, buona partita dell'inedita coppia di centrali.

Furno: 6
Buona gara nelle due fasi.

Iotti: 6,5
Solita prestazione ad alta intensità.

Huiberts: 5,5
Male nel primo tempo, qualche buona giocata nella ripresa, eppure dovrebbe essere un giocatore di esperienza che fa la differenza.

El Bouchataoui: 6-
Stesso discorso fatto per Huibert s. Con un paio di lanci in più.

Mallahi: 5
Macchinoso e prevedibile, salta Rizzo una sola volta. 

Comi: 6-
Si guadagna la pagnota, ma con un centrale come Sorensen non era facile.

A. Sow: 7
Veroniche, spunti in velocità. Non solo: rientri, anche, a dar man forte al centrocampo.

Carosso: 6-
Si mangia un'occasione gol, peccato

Coccolo: ng
Coppola: ng
Burruanno: ng
O. Sow: ng

Santoni: 6,5
Sceglie un centrocampo di ragionieri lenti. Ma il risultato gli dà ragione. Buona gara, insomma.

 

