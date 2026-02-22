Pagelle della Pro Vercelli sconfitta in casa dal Trento

mali Livieri: 5,5
Due belle parate e poi quella palla che gli rimbalza davanti, e poi (sembra telecomandata) entra. Non ha avuto la prontezzza di riflessi di respingere, magari coi piedi, ma, diciamolo: non era facile.
Piran: 6,5
Partenza così così, poi si riprende. Bravo a saltare l'uomo e poi a crossare, bello il traversone (di sinitro) per la rete del momentaneo pareggio.
Marchetti: 6
Una buona gara. Peccato per l'infortunio sull'1 a 2, speriamo si riprenda.
Coccolo: 6
Buona partita, sempre attento, nessuna sbavatura.
Furno: 6
Attento in difesa, ottimo nelle sgroppate con cross.
Iotti: 6
Qualche errore, ma ha corso come sempre e il portiere ospite gli ha negato per due vote la gioia del gol.
El Bouchataoui: 5,5
Un ottimo primo tempo, poi scaompare.
Barruano: 5,5
Meno brillante del solito.
Akpa Akpro: 5,5
Ottima partenza, poi si perde e a volte incespica sulla sfera.
Comi: 6,5
Un gran gol, ma anche uno sciupato, nel primo tempo.
A. Sow: 5
Una freccia, fa impazzire il suo marcatore. Ma sciupa un gol - solo davanti a Barlocco - tirando malissimo.
Perotti: 5
Era il caso di sostituire Piran (il migliore crossatore della squadra)?
Huiberts: ng.
Tolto perché giocava male o perché infortunato? Insomma, cambio misterioso.
Pino: ng.
Carosso: ng
Il gol del 3 a 1 per il Trento è colpa sua? In parte. Ma è anche vero che è stato spintonato. L'arbitro ha detto che era ok. Ma forse non era... ok.
Satriano: ng.
Santoni: 6
La squadra ha giocato bene, almeno quanto il Trento, ma è stata punita da due scivoloni difensivi (con attenuati) e dai troppi errori, specialmente in attacco.