Pagelle della Pro Vercelli sconfitta in casa dal Trento

mali Livieri: 5,5

Due belle parate e poi quella palla che gli rimbalza davanti, e poi (sembra telecomandata) entra. Non ha avuto la prontezzza di riflessi di respingere, magari coi piedi, ma, diciamolo: non era facile.

Piran: 6,5

Partenza così così, poi si riprende. Bravo a saltare l'uomo e poi a crossare, bello il traversone (di sinitro) per la rete del momentaneo pareggio.

Marchetti: 6

Una buona gara. Peccato per l'infortunio sull'1 a 2, speriamo si riprenda.



Coccolo: 6

Buona partita, sempre attento, nessuna sbavatura.

Furno: 6

Attento in difesa, ottimo nelle sgroppate con cross.

Iotti: 6

Qualche errore, ma ha corso come sempre e il portiere ospite gli ha negato per due vote la gioia del gol.

El Bouchataoui: 5,5

Un ottimo primo tempo, poi scaompare.

Barruano: 5,5

Meno brillante del solito.

Akpa Akpro: 5,5

Ottima partenza, poi si perde e a volte incespica sulla sfera.

Comi: 6,5

Un gran gol, ma anche uno sciupato, nel primo tempo.

A. Sow: 5

Una freccia, fa impazzire il suo marcatore. Ma sciupa un gol - solo davanti a Barlocco - tirando malissimo.

Perotti: 5

Era il caso di sostituire Piran (il migliore crossatore della squadra)?

Huiberts: ng.

Tolto perché giocava male o perché infortunato? Insomma, cambio misterioso.



Pino: ng.

Carosso: ng

Il gol del 3 a 1 per il Trento è colpa sua? In parte. Ma è anche vero che è stato spintonato. L'arbitro ha detto che era ok. Ma forse non era... ok.

Satriano: ng.

Santoni: 6

La squadra ha giocato bene, almeno quanto il Trento, ma è stata punita da due scivoloni difensivi (con attenuati) e dai troppi errori, specialmente in attacco.