Applausi per la Pro Vercelli e... 3 punti al Vicenza

Se il Vicenza è virtualmente promosso e la Pro sgomita per un posto playoff, qualcosa vorrà significare. Ecco allora spiegato il 2-1 con il quale la capolista è passata al Piola-Robbiano. Un match che la Pro ha interpretato nella giusta maniera, nel quale ha creato anche i presupposti per il colpaccio ma, alla fine, a festeggiare i tre punti sono stati i berici, grazie anche ai cambi in attacco nel momento di maggior sofferenza del "Lane".

Per il Vicenza ormai lanciato verso la serie B, con la matematica unica avversaria, quella di Vercelli rappresentava un'altra tappa stazione verso il capolinea promozione. Per contro la Pro dopo i successi nel derby con il Novara e l'acuto con il Lecco l'occasione di sistemarsi in maniera più comoda sull'Intercity playoff. Vicenza ancora imbattuta in campionato, con l'unico ko in stagione firmato proprio dalla Pro Vercelli in Coppa Italia. Squadra che vince non si cambia: affidandosi a questo antico adagio calcistico, mister Santoni conferma l'undici che ha espugnato il Rigamonti-Ceppi: difesa a quattro con Piran e Furno esterni, Marchetti e Coccolo in marcatura; a centrocampo El Bouchataoui in cabina di regia, supportato da Iotti e Burruano. In attacco confermato il tris d'assi Comi, Akpa Akpro, Asane Sow.Qualche cambio in più per il tecnico biancorosso Gallo che lascia in panchina l'ex bomber della Pro Morra. Pro in completo bianco, Vicenza all black con banda diagonale biancorossa. Pro vivace in entrata: Akpa Akpro (3') non inquadra la porta. Bella triangolazione Akpa Apro-Sow (5') Gagno blocca in presa alta. 9': Burruano ci prova da fuori: Gagno senza problemi. Buona Pro in questi primi 10' con il Vicenza che dall'alto del più sedici sulle dirette rivali, può permettersi di non avere fretta. Ma quando s'affaccia nell'area bianca il Vicenza è subito pericoloso: serie di rimpalli con sfera che schizza fuori dai sedici metri: Capello al volo Livieri respinge e la difesa bianca allontana. Ora è il Vicenza a mantenere il possesso del gioco ma Pro attenta a non farsi chiudere. 22': punizione da distanza siderale per la Pro: ci prova El Bouchataoui, para Gagno. Sul capovolgimento Struckler arriva scoordinato di testa su cross a centro area di Sandon dalla sinistra. Ritmi che calano; qualche errore in fase d'impostazione su entrambi i fronti. 38': giallo pesante per Comi: in diffida il capitano dei bianchi domenica non ci sarà contro le Dolomiti Bellunesi. 40': la Pro "spreca" un Fvs per una presunta manata di Zonta su Comi in fase difensiva: il cannoniere della Pro continua a protestare. 43': bell'azione personale di A. Sow: l'attaccante si libera bene degli avversari, entra in area ma calcia alto. Si attende il recupero: saranno 2'. Finisce il primo tempo 0-0. Pro che esce meglio dai blocchi; il Vicenza esce alla distanza ma, sostanzialmente, nessuna occasione clamorosa.

Si riparte. Vicenza subito propositivo: palla costantemente nella tre-quarti della Pro. Caferri (2') non ci arriva di testa. Iniziano i fuochi d'artificio: 26' rigore per la Pro: su cross dalla sinistra di Burruano, Sandon strattona in area Coccolo che resta la maglietta in mano: l'arbitro non ha dubbi anche dopo la Fvs. Dal dischetto Comi: tiro alla sinistra di Gagno che ci arriva e devia in angolo. Che occasione mancata! Doppio cambio in attacco nel Vicenza: dentro Rauti e Morra. La Pro accusa il colpo: l'ex Morra sfiora subito il gol. Piran salva sulla linea una conclusione di Rauti. 29' Vicenza in gol: ancora Rauti imprendibile dalla destra, centro per Zonta che si fa trovare pronto nella deviazione a porta sguarnita: 0-1. 31': la Pro la pareggia subito: Burruano, ancora lui galoppa sulla fascia sinistra, il traversone taglia l'intera area: dove trova pronto Akpa Akpro per la rete dell'1-1. Esplode il Piola. Tre cambi per Santoni: Huiberts, Carosso e Perotti. 38': Burruano da fuori: parata: 41' il Vicenza torna avanti: Liveri respinge un pallone sul quale Rauti s'avventa e infila l'1-2. Che mazzata per la Pro. 6' di recupero. 49': Burruano ci prova da fuori: Gagno in angolo. Ultima chances per Mallahi. Finisce 2-1 la capolista. Applausi alla Pro tre punti al Vicenza.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (32′ st Perotti), Marchetti, Coccolo, Furno (32′ st Carosso); El Bouchataoui (32' st Huiberts), Iotti, Burruano; Akpa Akpro (47' st′ Mallahi), Comi (36’ st Rutigliano) i, A. Sow.

In panchina: Anfossi, Rosin, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Carosso, Pino, Huiberts, Zacchera, Boufandar, Clemente, Regonesi.

Allenatore: Santoni.



L.R. VICENZA (3-5-2): Gagno; Cappelletti, Leverbe, Benassai; Caferri, Rada, Zonta, Pellizzari, Sandon; Capello (25' st Rauti), Stuckler (25′ st Morra)

In panchina: Basso, Massolo, Carraro, Cavion, Golin, Tribuzzi, Alessio, Vescovi, Talarico.

Allenatore: Gallo.

ARBITRO. Vogliacco di Bari

RETI: st 29' Zonta, 31' Akpa Akpro, 41' Rauti.

NOTE: Serata fredda. Ammoniti: Comi, El Bouchataoui, Sandon, Rauti. Calci d'angolo 6-2 per la Pro. Recupero: 2', 6'. Al 26' st Gagno para un rigore a Comi.