Brutta partita, ma la PFV comunque vince

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 44-48

Parziali: (8-12; 22-27; 37-38; 44-48)





Tabellino: Acciarino 10; Ansu 6; Bertelegni, Chillini; Deangelis 18; Buffa 11,

Francese El., Francese Ar., N’Guefack Lowe 2, Cavalli, Balzaretti 1; Ceragioli.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Giornata piuttosto storta per la PFV che sul campo di Basket Venaria vince senza convincere al termine di una partita sempre in grande equilibrio per tutti 40’ di gioco e definita, da chi era presente, una brutta partita..

Nel primo periodo le squadre più o meno si equivalevano, segnando entrambe molto poco.

La PFV non riusciva ad esprimersi come al solito e trovava alcune difficoltà in fase di manovra mentre era decisamente sotto le medie abituali al tiro, con alcune delle consuete bocche da fuoco con le polveri un po’ bagnate, tra le quali però – alla fine – faceva fortunatamente eccezione Deangelis con i suoi 18 punti.

Ciò nonostante la squadra vercellese riusciva a tenere la testa avanti a fine quarto:8-12, grazie

alla solita buona difesa che metteva in crisi le avversarie, pur fisicamente più prestanti.

Nel secondo periodo, in cui entrambe le squadre segnavano un po’ di più, il risultato si manteneva sostanzialmente immutato poiché a metà gara era di 22-27 con le ragazze di Davide Simone che apparivano come una squadra diversa da quella vista sinora, vale a dire era una PFV decisamente spenta, al di sotto delle proprie comprovate capacità di gioco e di realizzazione.

Basti considerare i 48 punti finali, solitamente realizzati in non più di tre quarti di gioco.

Nel terzo periodo Venaria recuperava quattro dei cinque punti di svantaggio, rimettendo così tutto in discussione e mantenendosi sempre a ridosso delle avversarie per chiudere al 30’sul 37-38, mettendo tutta la compagine vercellese in serie apprensione, nonostante una serie di Buffa che teneva in equilibrio il risultato nella parte finale del quarto.

Continuava così fino alla fine, allorché una sequenza propiziata dai canestri di Deangelis, Acciarino e Ansu dava lo strattone decisivo alla partita, che la PFV riusciva a vincere sul filo di lana, dimostrando carattere e capacità di reagire bene anche quando le cose si mettono male, caratteristiche queste di squadra matura pur in presenza di parecchi effettivi ancora in età di settore giovanile.

La PFV è stata, come detto, al di sotto dei suoi standard segnando 18 su 44 da due, 3 su 13 da tre e solo 4 su 12 ai liberi, percentuali che la dicono lunga sulla giornata storta di cui sopra.

Ma nonostante questi numeri, l’aver vinto ugualmente e per di più in trasferta, la dice altrettanto lunga sulla compattezza ed il valore di questa squadra, che continua a guidare imbattuta la classifica, e che si è qualificata matematicamente alla seconda fase per la promozione con ben sei giornate di anticipo. E scusate se è poco.

La prossima gara per al PFV sarà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18 a Vercelli, Palapiacco, contro Accademia Basket VCO, avversario che veleggia in fondo alla classifica, peraltro come era Venaria.