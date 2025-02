Torna la mezza Maratona di Vercelli

Prende il via alle 9,30 in corso Libertà la Vercelli Half Marathon. Tre le gare: la mezza maratona ufficiale, la mezza non competitiva dell'ente di promozione sportiva e la 7 chilometri aperta a tutti.

Dalle 6 fino alle 12 sono previsti divieti di sosta, con rimozione forzata, nelle vie Gioberti, piazza Cavour, parte di corso Libertà, corso De Rege, corso De Gregori e corso Papa Giovanni Paolo II. Dalle 8 alle 10 vietata la sosta in viale Garibaldi, direzione piazza Roma; tutta via Galileo Ferraris, e piazza Roma, nella carreggiata tra via Ferraris, largo Marinone e viale Garibaldi.

Stop alla circolazione di tutti i veicoli, invece, dalle 6, in piazza Cavour e via Gioberti, e dalle 9,30 in direzione Cappuccini fino al passaggio dell’ultimo partecipante in via Nigra, via Cavour, corso Libertà da via Cavour a viale Garibaldi, in viale Garibaldi verso piazza Roma, in via Galileo Ferraris, largo D’Azzo, via XX Settembre, piazza Camana (carreggiata di fronte all’ex distretto), corso De Gregori, piazza Solferino, corso De Rege, corso Papa Giovanni Paolo II, via Thaon de Revel, via Prarolo e Via Carrozzino.

Il ritiro del pacco e del pettorale di gara avviene alla Sala Borsa di piazza Risorgimento.