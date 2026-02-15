Incontro poco spettacolare, ma contro le Dolomiti Bellunesi serviva vincere

La Pro Vercelli ci ha preso gusto. E dopo un lungo digiuno esterno di vittorie, ha centrato a Feltre, contro le Dolomiti Bellunesi (2-1), il secondo successo formato export consecutivo nell'arco di sette giorni. Se a Lecco era stata una prova di forza, contro i veneti i tre punti sono arrivati al termine di un incontro spigoloso, poco spettacolare, che i bianchi hanno avuto il merito di ribaltare nella ripresa, dopo aver chiuso sotto la prima frazione nell'unica azione pericolosa confezionati dai bellunesi. Pro senza lo squalificato Comi con Akpa Akpro centrale d'attacco supportato da Rutigliano e A. Sow. Inizio su ritmi blandi, con la Pro che prende il comando delle operazioni ma senza spingere sull'acceleratore. Intorno al quarto d'ora fiammata dei bianchi con Akpa Akpro che impegna Consiglio con un bel tiro da fuori. 17': Rutigliano, su azione da calcio d'angolo, defilato in area, calcia dalla destra: Saccani che salva. 19' Dolomiti pericolose: errore in disimpegno di Iotti che mette Olonizakin solo davanti a Livieri. Il portiere salva con una uscita disperata. 35' si rifà viva la Pro, con un elegante "sombrero" di Rutigliano, conclusione che non crea difficoltà a Consiglio. 40' Domiti Bellunesi in gol. Clemenza lavora un pallone sulla tre-quarti, servizio per Burrai che si invola sulla fascia destra e scodella in area un pallone che Olonisakin , lasciato colpevolmente libero da marcatura, indirizza in rete senza che Livieri possa fare nulla: 1-0. Segnalati 2' di recupero: 46' azione speculare della Pro che avrebbe l'occasione del pareggio: cross di Rutigliano dalla destra e bello stacco di Akpa Akpro che da buona posizione alza però oltre la traversa. Finisce il primo tempo. Dolomiti brave a capitalizzare l'unica azione costruita e Pro sotto un po' contro l'andamento del gioco.

Ripresa. La Pro aumenta i ritmi: 4' buona occasione per il pareggio bianco: ma Akpa Akpro e poi Bouchettaoui non sfruttano l'opportunità. Ma la sensazione è he la Pro sia più convinta. Triplo cambio per i bianchi: dentro Perotti, Satriano e Huiberts. 12': Gooool della Pro. Punizione di El Bouchettaoui, deviata in barriera da Olonizakin: Consiglio è battuto 1-1. Il pareggio galvanizza i bianchi che sembrano in controllo del match. 26' ghiotta palla gol confezionata dalla Pro, ma Akpa Akpro e Satriano non concretizzano da pochi passi. 40': La Pro ribalta lo score. Azione da calcio d'angolo, la palla perviene a Iotti che dallo spigolo destro dell'area, lascia partire un tiro-cross, spiovente che inganna Consiglio: 1-2. Partita nelle mani della Pro. 5' di recupero. Le Dolomiti si ributtano avanti per ottenere il pareggio, ma i tentativi della squadra veneta vengono agevolmente controllati dalla difesa vercellese. Finisce 2-1 per la Pro che strizza sempre più l'occhio alla zona playoff.





DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Pittino, Gobetti, Alcides; Saccani, Cossalter, Burrai (21′ st Masut), Brugnolo, Migliardi (43’ st Lattanzio); Olonisakin (21′ st Marconi), Clemenza (33′ st Toci).

In panchina: Abati, Zacchin, Mondonico, Trabucchi, Petito, Agosti, Casanova, Tavanti.

All. Bonatti.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (11′ st Satriano), Marchetti, Coccolo (34' st Clemente), Furno; El Bouchataoui, Iotti, Burruano (11′ st Huiberts); Rutigliano (11′ st Perotti), Akpa Akpro, A. Sow (39’ st Mallahi).

In panchina: Anfossi, Rosin, Ronchi, Carosso, Pino, Boufandar, Regonesi.

All. Santoni.