Riaperto il cavalcaferrovia Tournon: otto mesi di cantiere per risanare un viadotto strategico

Tornano le auto sul cavalcaferrovia Tournon riaperto, venerdì pomeriggio, dopo un complesso intervento di riqualificazione durato quasi otto mesi per la rampa centrale e più di nove per quella di via Monviso.

«Non è stato un intervento di ripristino estetico, ma strutturale e necessario per garantire la sicurezza agli automobilisti e a quanti utilizzano la linea ferroviaria Torino - Milano – ha detto il sindaco Roberto Scheda –. Abbiamo compreso i disagi per la cittadinanza a cui siamo stati vicini, ma è stata un’opera fondamentale».

A benedire l’opera monsignor Stefano Bedello, alla presenza della giunta, di alcuni consiglieri comunali, dei funzionari e dei tecnici che hanno lavorato sul viadotto.

«Un cantiere in meno tra i tanti che stanno ridisegnando la città», commenta il sindaco prima di salire in auto e percorrere il viadotto. Nel corso della breve cerimonia, Scheda ha ribadito la vicinanza ai cittadini costretti a convivere con i cantieri: «Non sono qui per brindare a un'inaugurazione - ha aggiunto -: la giunta e io ci sentiamo al servizio della città».

Il cantiere ha richiesto un investimento di 5 milioni di euro per il consolidamento di tutte le strutture portanti, il rifacimento dei giunti di dilatazione e la sostituzione delle sponde: al posto dei jersey in cemento - posati negli anni '90 e che avevano contribuito all'ammaloramento della struttura - ci sono ora balaustre in metallo che ricordano quelle originali dell'opera realizzata nel 1932.

Ripristinata quindi anche tutta la viabilità che aveva subito dei mutamenti a causa della chiusura del cavalcavi: è stato riaperto il sottopassaggio dell’Isola, dove è stato ripristinato il doppio senso di marcia alternato, regolato dal semafoto. Eliminati il servizio navetta gratuito (giro blu e giro rosso) e i biglietti gratis nelle fasce orarie dalle 7 alle 8 e dalle 13 alle 14,30.