Olimpiadi, inizia la gara di Amedeo Bagnis

E' una giornata di emozioni per lo sport vercellese. Dalle 9,30 inizia la lunga maratona di prove che porterà all'assegnazione delle medaglie di skeleton, discisplina di velocità e brividi nella quale gareggia il tricerrese Amedeo Bagnis, unico vercellese alle Olimpiadi di Cortina.

Quattro le discese che compongono la gara. La prima e la seconda, sulla pista ampezzana, sono in programma oggi, giovedì, mattina, a partire dalle 9,30. Venerdì alle 19,30, la terza prova: i migliori 20 disputeranno la quarta e ultima manche, per l'assegnazione delle medaglie. Nelle quattro discese di prova, ha collezionato ottimi piazzamenti: un primo posto, due secondi e un quinto posto. Risultati che alimentano grandi attese, nonostante la complessità di una gara in cui ogni minima sbavatura può compromettere tutto. Domenica pomeriggio, il tricerrese sarà nuovamente in pista per la gara mista.