Nessun gol dopo 45' tra Pergolettese e Pro Vercelli

Pergolettese – Pro Vercelli
Primo tempo
Novità in formazione – cause squalifiche – con Bounfandar in cabina di regia, Pino, che Santoni impiega come ala sinistra e il giovane Satriano al centro dell'attacco.
7': gran destro di Burruano, potente ma impreciso.
Maggior possesso palla della squadra di Santoni.
26'. Gran recupero difensivo di Boufandar.
28'. Cross di Piran, la palla arriva a Furno che spara altissimo.
35'. Cross di Iotti dalla sinistra, la sfera rimbalza davanti al portiere ma termina, seppur di poco, sul fondo. Insomma, brivido per la difesa di casa.
45', Pergolettese in vantaggio. Un cross dalla sinistra, poi dalla destra con parata di Livieri e ribattuta sulla linea di Marchetti, palla a Petrovic che mette dentro facile facile.
Controllo al monitor dell'arbitro, Petrovic sembrava essere in netto fuorigioco. Così è, gol annullato, si resta sullo 0 a 0.
Buona la prova di difesa e centrocampo, deludente l'attacco: si sente la mancanza di Sow e Comi.
Secondo tempo
xxx
Formazioni:
PERGOLETTESE: Cordaro; Milesi, Lambrughi, Bane; Roversi, Jaouhari, Arini, Tremolada, Pala; Corti, Petrovic. A disposizione: Finardi, Doldi, Catena, Dore, Ferrandino, Careccia, Meconi, Aidoo, Orlandi, Padalino, Pessolani, Rossetti. All. Tacchinardi
PRO VERCELLI: Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Furno; Boufandar, Iotti, Burruano; Akpa Akpro, Satriano, Pino. A disposizione: Anfossi, Rosin, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Comi, Carosso, Huiberts, Zacchera, Clemente, Regonesi. All. Santoni.
Arbitro: Riccardo Dasso della sezione di Genova
Ammoniti: Corti, Pala della Pergolettese;