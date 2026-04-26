Ultima puntata: Pro Vercelli sconfitta nettamente (3-0) dall'Arzignano

La Pro Vercelli regge un tempo al "Dal Molin" contro un Arzignano "costretto" a vincere per centrare il traguardo playoff. Finisce 3-0 per i veronesi che hanno avuto "più fame" rispetto a una Pro che non aveva più nulla da chiedere in termini di classifica ma, che comunque, saluta un campionato concluso senza troppa gloria. Le cose migliori i vercellesi, in completo nero, le hanno fatto vedere dopo essersi trovati sotto 2-0. Una reazione che è andata però ad affievolirsi con il trascorrere dei minuti. Il 3-0 ha poi spento ogni velleità dei ragazzi di Santoni.

Per l'ultima sfida del torneo Santoni conferma il 4-3-3 cambiando qualche interprete: torna Coccolo al centro della difesa con Ronchi, Piran e Regonesi esterni; a centrocampo El Bouchataoui, Iotti, Boufandar mentre in attacco spazio ancora a Satriano con Akpa Akpro e O. Sow schierato al posto del gemello. 2' Occasionissima per la Pro Vercelli: O. Sow vince un contrasto con Bernardi, entra in area e conclude sul palo alla destra di Manfrin che riesce a deviare in angolo. Che occasione. 7': Arzignano a un passo dal vantaggio: stavolta è Mattioli che sfruttando un rimpallo favorevole si presenta solo davanti a Livieri che riesce a sventare la minaccia. 9' insistono i veneti alla ricerca del gol: Nanni riceve palla dal limite e impegna a terra Livieri. L'Arzignano chiama un Fvs per un tocco con la mano di El Bouchataoui. L'arbitro conferma la decisione. 17′Ancora pericolosi i gialloblù: Cariolato centra per Mattioli che, di testa, manda alto. Arzignano in pressione Pro costretta a difendersi. 24' primo ammonito del match: Castegnaro. 25' Bernardi dai sedici metri: deviazione in angolo. 31' azione confusa dell'Arzignano: ci prova Bernardi, sfera rimpallata Mattioli tiene viva l'azione quasi dal fondo, s'accentra e fa partire un traversone insidioso sul quale nessun compagno è pronto a intervenire. 40': palo dell'Arzignano. Lakti dai venticinque metri: conclusione che rimbalza davanti a Livieri e si ferma un palo alla destra del portiere bianco. 41': Ci prova senza fortuna Akpa Akpro dalla distanza.45': Lakti di testa: alto. Si viaggia verso la chiusura del primo tempo a reti inviolate. L'arbitro concede 2' di recupero. Intervallo sullo 0-0. Arzignano inevitabilmente più propositivo alla ricerca del vantaggio, Pro ordinata e pericolosa con qualche ripartenza.

Ripresa. Doppio cambio nella Pro: dentro il portiere Del Favero, fresco di rinnovo del contratto e Marchetti che rileva Coccolo. 1': Cariolato non arriva con la giusta coordinazione nel deviazione un pallone filtrato in area. 3': Nanni non riesce a deviare di pochi passi un traversone dalla sinistra. 4': Boufandar da fuori: palla deviata nella traiettoria da Satriano. 5': spinge l'Arzignano: Lakti da fuori: palla rimpallata. 6': gol dell'Arzignano con Nanni. Bell'azione costruita sulla destra: scambio tra Lakti e Cariolato servizio per Boccia che crossa a centro area dove Nanni di testa infila Del Favero: 1-01-0. Arzignano che blinda i playoff. Doppio cambio per la Pro: dentro Comi per uno spento Satriano e A. Sow. 13': Raddoppio dell'Arzignano: Boccia centro dalla sinistra, Del Favero impreciso nell'uscita, Mattioli di testa insacca il 2-0. 15': Pro vicinissima al gol: A. Sow sulla destra serve a centro il gemello O. Sow: precisa girata di testa, Manfrin vola e mantiene il doppio vantaggio. 20': A. Sow sull'esterno della rete dopo un tocco di Comi. Subito l'uno-due la Pro cerca di reagire con l'Arzignano che dopo aver spinto per quasi un ora pensa a congelare il risultato. E' Rutigliano l'ultimo cambio della Pro. 28': Tris dell'Arzignano: Moretti: altra azione sull'out destro, cross in area di Lakti: Del Favero non impeccabile nell'uscita, smanaccia il pallone che arriva sui piedi di Moretti che non non ha problemi a infilare in rete: 3-0. Ultimi 34': A. Sow dalla distanza, palla oltre la traversa. Ultimi 5' di campionato per la Pro Vercelli. 42': A. Sow dopo un pallone rimpallato dalla difesa costringe Manfrin alla parata con i piedi. 3' di recupero. Ormai siamo ai titoli di coda. 47': Ultimo sussulto Pro: Rutigliano cerca l'angolino: Manfrin devia in angolo. Finisce in maniera anonima per la Pro da stasera in ferie. Arzignano ai playoff.

ARZIGNANO (3-5-2): Manfrin; Boccia, Milillo, Boffelli (33' st Rossoni); Cariolato, Lakti, Bianchi (9' st Minesso), Castegnaro (22' st Moretti), Bernardi; Mattioli (22' st Damiani), Nanni (33' st Lanzi).

In panchina: Bertini, Lotto, Perini, Cotoarba, Spaggiari, Jamali, Nwachukwu.

All. Di Donato.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri (1' st Del Favero); Piran, Ronchi, Coccolo (1' st Marchetti), Regonesi; El Bouchataoui, Iotti, Boufandar (24' st Rutigliano); Akpa Akpro (10' st A. Sow), Satriano (10' st Comi), O. Sow.

In panchina: Rosin, Mallahi, Burruano, Carosso, Pino, Clemente.

All. Santoni.

ARBITRO: Esposito di Napoli

RETI: st 6' Nanni, 13' Mattioli, 28' Moretti

NOTE: Serata primaverile. Spettatori 1267. Ammoniti: Castegnaro, Bianchi, Rutigliano, Rossoni. Calci d'angolo: 3-6. Recupero: 2', 3'.