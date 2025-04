Una motociclista è finita fuori strada, nella mattina di mercoledì 25 aprile, percorrendo la Cremosina. Precipitata in una scarpata, è stata recuperata dai Vigili del Fuoco, prima di essere affidata alle cure del 118. La donna è poi stata elitrasportata al Maggiore della Carità di Novara dall'elisoccorso di Borgosesia. La motociclista è stata ricoverata in codice rosso ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.