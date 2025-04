Pro Vercelli-Renate 1-2 Tristemente verso i playout

Sarà Pro Vercelli-Pro Patria la sfida playout che vale la salvezza. I bianchi sconfitti in casa 2-1 dal Renate e chiudono al quart'ultimo posto, scavalcati dalla Triestina che ha dilagsto contro il Novara. Un match che la Pro dopo un avvio pessimo era riuscito a raddrizzare grazie a Comi. In ogni caso anche u a vittoria non sarebbe servita. Ora si resetta tutto e si pensa ai playout nei quali, con due pareggi, i bianchi sarebbero salvi.

PRO nel tradizionale modulo con Anton che torna in difesa, centrocampo con Iezzi e Carosso esterni; in attacco la coppia Coppola-Comi. 4' prima azione del Renate: Plescia si accentra in area: conclusione alta. Il Renate è partito meglio; Pro un po' contratta. Renate avanti: crisi a centro area di Kolaj lasciato un po' troppo libero, Calì anticipa dibtesta Carosso e infila 0-1. Tutto più difficile.

15': sempre Renate a fare la partita: tre angoli e una punizione di Mastromonaco alta sulla traversa. Pro che prova a scoutersi. 19' primo angolo Pro: Comi in mezza rovesciata, Marchetti non riesce nella deviazione da buona posizione. 21' Comi impegna Nobile. Pro ora in partita. Mezz'ora con i bianchi sempre sotto che provano con pica lucidità di agguantare il pareggio. 37' bella torsione aerea di Carosso, l'ex Nobile già decisivo all'andata alza oltre la traversa. Primo tempo che chiude con un colpo di testa di Coppola sul fondo e un errore sottomisura di Calì. Renate avanti 1-0. Pro poco brillante, in linea con le ultime uscite. BIanchi sempre più vicini ai playout anche per la contemporanea vittoria della Pergolettese sulla Pro Patria. La Triestina vendemmia contro il Novara (5-0).

Ripresa. Subito due cambi per Banchini, dentro Sbraga per Marchetti; Niang per Anton. 4' Pro vicina al pari con Niang che in area, dopo una serie di rimpalli conclude in porta: Nobile risolve. 10' azione personale di Niang nell'area neroazzurra cross che nessun compagno riesce a deviare. 12' Mazzaroppi dal limite chiama Franchi alla parata. Alla Pro servono due gol riscavalcare la Triestina e affrontare eventualmente il Caldiero, penultimo. Schenetti dal limite: parata. 12' altro doppio cambio: dentro Emmanuello e Romairone (subito pericoloso con un tiro cross nella del Renate e un colpondibtesta che chiama Nobile a rifugiarsi in angolo). 25' Eurogol di Comi: Rutigliano sulla destra mette in mezzo, spettacolare rovesciata di Comi che infila alle spalle di Nobile: 1-1. 35': Rutigliano dal limite controlla: tiro bloccato da Nobile. Pro che ci prova anche se i plyaout paiono inevitabili. 40' ultimo cambio nella Pro: spazio a Iotti al rientro dopo l'infortunio. 44': il Renate torna avanti: azione personale di Calì che indisturbato parte dalla tre quarti e dal limite con una conclusione potente insacca la palla alla destra di Franchi: 1-2 nel momento in cui la Pro cercava il sorpasso. 5' di recupero.

PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente, Marchetti (1'st Sbraga) Anton (1' st Niang); Iezzi, Contaldo (17 st Emmanuello), Schenetti (40' st Iotti), Rutigliano, Carosso; Coppola (17' st Romairone), Comi.

In panchina: Rizzo, De Marino, Cirillo, Siafa, La Rosa, Pino, Antolini, Zarrouki, Gaglioti, Serpe.

Allenatore: Banchini.

RENATE (3-4-1-2): Nobile; Spedalieri, Gardoni, Riviera; Mastromonaco, Esposito (6' Mazzaroppi), Bonetti Ghezzi (37' Marchetti); Calì; Plescia (28' st De Leo) , Kolaj (38' st Siega)

In panchina: Bartoccioni, Eleuteri, Auriletto, Bocalon, Vassallo, Satriano, Ziu.

Allenatore: Foschi.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro.

NOTE: Pomeriggi primaverile. Ammoniti: Bonetti, Calì, Spedalieri. Angoli: 9-6. Recupero: 2', 5'