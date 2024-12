Sfilata di Natale a suon di musica

Complice la giornata di sole, molti vercellesi hanno affollato le vide del centro per seguire la parata di Natale, una delle novità del programma delle manifestazioni che accompagnano verso le feste di fine anno. Tre i passaggi di musicanti, figuranti, trampolieri che, da piazza Cavour, hanno attraversato il centro accompagnati dalla musica della “Brassato Drum Band”.

La giornata, organizzata dal Comune in collaborazione con la BrokenEgg Entertainment, Ascom e Iren è stata completata dai mercatini in piazza Cavour e dagli appuntamenti di intrattenimento per i più piccoli.