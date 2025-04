Potature in tree climbing per gli alberi monumentali vercellesi

Importanti e spettacolari interventi sugli alberi ultracentenari di Vercelli.

Grazie alla tecnica del tree climbing, arboricoltori esperti hanno messo in sicurezza il liriodendro di piazza Sant’Eusebio, danneggiato durante l’imponente evento atmosferico del 26 agosto 2023, e il tiglio di via Monaco esponente dell’alberata di fine '800. Il tree climbing, mutuata dalla risalita alpina, consente di raggiungere ogni porzione di chioma dall’interno senza l’ausilio di piattaforme di lavoro elevabili. Così facendo, i tecnici possono operare in maniera precisa, quasi chirurgica, nei confronti delle ramificazioni di qualsiasi ordine.

Nelle ultime ore sono stati anche effettuati consolidamenti dinamici, volti a impedire lo scosciamento di alcune branche, di due cedri del Libano in piazza Guala Bicheri e sul liquidambar, inserito nel catalogo degli alberi monumentali d’Italia. Nei prossimi giorni saranno poi realizzate indagini strumentali - grazie all’utilizzo del dendrodensimetro (lo strumento che consente di valutare la densità del legno, nda) e del tomografo sonico (la “tac” degli alberi, nda), sul liquidambar monumentale e su alcuni soggetti arborei per indagare i fusti e le branche. Così facendo, gli esperti otterranno informazioni dettagliate sulle condizioni strutturali.

Prosegue, intanto, l’opera di manutenzione del verde a Vercelli. Oggi, giovedì 3 aprile, intervento sui tappeti erbosi di via Zamenhof, via Rossi, via Carso e via Cadore. Domani, venerdì 4 aprile, gli operai saranno al lavoro nei parchi urbani per la pulizia, si occuperanno delle aiuole di viale Garibaldi e del taglio dei tappeti erbosi al Bosco Lanino, scuola Lanino, corso Panaro e nelle aree verdi di via Viviani. «La stagione dei tagli è cominciata a metà febbraio - ricorda l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe -. Dopo le piogge dei giorni scorsi, incrementiamo gli interventi e prestiamo la massima attenzione per avere la pianificazione più adeguata possibile che interessi tutti i quartieri della nostra Vercelli. Sono 12 gli uomini impiegati per gli interventi che interessano, a rotazione, tutti i quartieri. Vogliamo assicurare il decoro in tutta Vercelli che è fra i primi obiettivi dell’Amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Scheda».