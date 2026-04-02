Riapre il parcheggio del Cortile comunale

Riapre, venerdì 3 aprile, il parcheggio gratuito del cortile del Comune con accesso da piazza Alciati. Gli orari nei quali tutti i cittadini possono usufriure degli stalli sono dalle 7.15 alle 19.30 da lunedì a venerdì. In orari diversi la sosta è invece vietata: I veicoli ancora presenti dopo le 19.30 saranno sanzionati e, dal momento che a quell'ora vengono chiusi i cancelli, non potranno essere recuperati fino al mattino successivo. L’area interna al Comune, in questi mesi, è stata sottoposta a riqualificazione, in concomitanza con gli inerventi di rifacimento della piazzetta Alciati (che rendevano impossibile accedere al cortile).