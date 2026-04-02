Riapre il parcheggio del Cortile comunale

Riapre, venerdì 3 aprile, il parcheggio gratuito del cortile del Comune con accesso da piazza Alciati. Gli orari nei quali tutti i cittadini possono usufriure degli stalli sono dalle 7.15 alle 19.30 da lunedì a venerdì. In orari diversi la sosta è invece vietata: I veicoli ancora presenti dopo le 19.30 saranno sanzionati e, dal momento che a quell'ora vengono chiusi i cancelli, non potranno essere recuperati fino al mattino successivo. L’area interna al Comune, in questi mesi, è stata sottoposta a riqualificazione, in concomitanza con gli inerventi di rifacimento della piazzetta Alciati (che rendevano impossibile accedere al cortile).
In Breve
giovedì 02 aprile
mercoledì 01 aprile
lunedì 30 marzo
domenica 29 marzo
sabato 28 marzo
venerdì 27 marzo