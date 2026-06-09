Via Francigena: cultura, turismo e sviluppo del territorio

Non solo cultura e valorizzazione del territorio, ma anche concrete occasioni di sviluppo di una rete di turismo "slow" in grado di far crescere, anche dal punto di vista economico, le diverse realtà locali. Si è parlato (anche) di promozione del riso e dei suoi derivati, elemento identitario della storia, dell’economia e del territorio vercellese durante l'ncontro tra l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Roberto Scheda e rappresentata dal vicesindaco Domenico Sabatino, con le principali categorie dei produttori e dei commercianti del territorio e i rappresentanti dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

Il confronto fa seguito alla partecipazione di Sabatino alla prima Assemblea Generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene del 2026 ad Altopascio, durante la quale sono stati affrontati temi legati allo sviluppo dei territori attraversati dal celebre itinerario culturale europeo.

«Il nostro obiettivo è fare rete – sottolinea Sabatino - mettendo in collegamento produttori, commercianti, operatori turistici e istituzioni. La Via Francigena rappresenta un’importante occasione di visibilità e sviluppo per il territorio e può diventare uno strumento concreto per promuovere le nostre eccellenze, a partire dal riso e dalle produzioni che caratterizzano Vercelli».

L’appuntamento ha consentito di approfondire le potenzialità offerte dal circuito della Via Francigena, con l’obiettivo di favorire nuove relazioni, sviluppare contatti e creare opportunità per il tessuto commerciale e produttivo locale.

Nel corso dell’incontro erano presenti anche rappresentanti di realtà direttamente coinvolte nella valorizzazione della Via Francigena e delle eccellenze territoriali.

Hanno preso parte ai lavori Fabio Tamburnotti, delegato del presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene per il territorio di Piacenza, Sami Tawfik, project manager dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, Piergiorgio Pozzuolo di CNA Piemonte Nord, Massimo Biloni ed Edoardo Rosso della Strada del Riso Piemontese di Qualità, Mattia Biancotto di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Germana Fiorentino di Confesercenti Vercelli e Dino Olivetta con i rappresentanti dell’associazione Amici della Via Francigena di Vercelli - che gestisce l’Ostello Hospitale Sancti Eusebi.

Hanno annunciato la volontà di prendere parte alla prossima riunione anche Natalia Bobba, presidente dell’Ente Nazionale Risi, Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli, e Andrea Barasolo per Ascom Confcommercio Imprese Vercelli, con l’obiettivo di consolidare la rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e soggetti impegnati nella promozione delle eccellenze del territorio e dei percorsi della Via Francigena, non presenti all'incontro odierno a causa di inderogabili impegni pregressi.

Il Comune di Vercelli, che figura tra i soci fondatori dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, conferma così il proprio impegno nel sostenere iniziative capaci di generare opportunità per il territorio e rafforzare i legami tra le diverse realtà economiche e sociali.