Pro Vercelli: al via la campagna abbonamenti

Parte la campagna degli abbonamenti della Pro Vercelli e i tifosi, nei social, esprimono il loro apprezzzamento, visti i prezzi popolari (50 euro per la Curva, 5 per il biglietto singolo).

Così il presidente Ludovic Deléchat:

F.C. Pro Vercelli 1892 annuncia con entusiasmo l’apertura della nuova campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26. Un invito rivolto a tutti i tifosi a vivere insieme, ancora una volta, le emozioni uniche dello Stadio Silvio Piola.

A seguire, le parole del Presidente Ludovic Deléchat, che ha voluto commentare l’inizio di questa nuova fase con un messaggio alla piazza.

"Cari Tifosi della Pro Vercelli, Oggi inizia una nuova era per la nostra amata Pro Vercelli. Grazie all’acquisizione da parte del nostro gruppo Bridge Football Group, siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra gloriosa storia. La Pro Vercelli è un simbolo di tradizione, passione e identità. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un progetto solido, sostenibile e ambizioso, che riporti il nostro club al livello che merita, sempre con il rispetto e l’orgoglio che da oltre un secolo ci contraddistinguono. Vogliamo una squadra che rispecchi i valori di questa città e della sua gente: determinazione, spirito di sacrificio e fame di vittoria. Ma soprattutto, vogliamo farlo insieme a voi, che siete il cuore pulsante della Pro Vercelli. Per questo motivo oggi lanciamo la Campagna Abbonamenti 2025/26, con lo slogan: “New era. same passion”.

Sottoscrivere l’abbonamento non è solo un gesto di sostegno, ma una dichiarazione d’amore verso la maglia bianca. Ogni voce allo stadio, ogni bandiera al vento, ogni applauso farà la differenza nel nostro percorso. E qui voglio condividere con voi una scelta importante della nuova proprietà: abbiamo deciso di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti rispetto alla scorsa stagione e di abbassare il costo dei biglietti singoli. Il nostro obiettivo è chiaro: riempire il “Silvio Piola”, riportare entusiasmo e coinvolgere sempre più persone nel sostenere la Pro Vercelli. Vogliamo uno stadio vivo, caloroso, un vero fortino per la nostra squadra.

Nei prossimi giorni comunicheremo tutte le informazioni dettagliate su prezzi, agevolazioni e modalità di sottoscrizione.Uniti si vince. È il momento di stringerci intorno alla squadra, difendere i nostri colori e lottare per riportare la Pro Vercelli dove merita di stare. Grazie per la vostra passione, la vostra fiducia e il vostro sostegno.