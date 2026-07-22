In memoria di Alberto Dalmasso un sostegno alla Neuropsichiatria infantile

L’Associazione Alberto Dalmasso ancora una volta è vicina ai pazienti più giovani dell’Asl e alle loro famiglie. Grazie alla generosa donazione di 10.000 euro la struttura di Neuropsichiatria Infantile ha potuto attivare un progetto dedicato all’intervento precoce nei disturbi del linguaggio e della comunicazione, attraverso il finanziamento di un incarico professionale per una logopedista.

La donazione è stata destinata al progetto “Intervento precoce dei disturbi del linguaggio e della comunicazione”, rivolto a bambini fino ai sei anni di età, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche, dei prerequisiti agli apprendimenti e del successivo percorso di lettura e scrittura. Il progetto nasce dalla consapevolezza che un intervento tempestivo nei primi anni di vita può contribuire in maniera significativa a prevenire o ridurre le difficoltà che i disturbi del linguaggio possono determinare sul piano relazionale, sociale e scolastico.

Grazie al contributo dell’associazione è stato possibile finanziare un incarico annuale affidato alla logopedista Matilde Milanese, che opererà con cadenza settimanale nell’ambito della struttura Neuropsichiatria Infantile, diretta dalla dottoressa Michela Melillo.

L’iniziativa consentirà di rispondere in modo più efficace ai bisogni dell’utenza, potenziando l’offerta assistenziale in un settore particolarmente delicato e contribuendo a ridurre i tempi di attesa per l’avvio dei trattamenti rivolti ai bambini con disturbi del linguaggio.

«Desidero esprimere, a nome dell’Asl Vc, il più sincero ringraziamento all’Associazione Alberto Dalmasso per questa nuova e importante dimostrazione di attenzione e vicinanza alla nostra Asl – dichiara il direttore generale Marco Ricci -. La collaborazione tra il mondo delle associazioni e il servizio sanitario rappresenta un valore prezioso perché consente di realizzare progetti concreti e di investire sui bisogni delle persone più fragili. Grazie a questo contributo potremo rafforzare un’attività fondamentale come l’intervento precoce nei disturbi del linguaggio, offrendo ai bambini e alle loro famiglie un supporto qualificato in una fase determinante del percorso di crescita».

Negli anni l’Associazione Alberto Dalmasso ha sostenuto diversi progetti dell’Asl Vc rivolti in particolare alla tutela della salute e del benessere delle giovani generazioni. Tra questi ricordiamo “Ascolta il tuo cuore” con la struttura di Pediatria dedicato agli stili di vita e alla corretta alimentazione e rivolto agli studenti delle scuole medie. Inoltre subito dopo la Pandemia Covid ha supportato il progetto “Pensare Pensieri Difficili”, promosso dalla struttura di Psicologia per la prevenzione e il contrasto del disagio psicologico in adolescenti e giovani adulti. Nel 2022, in collaborazione con l’associazione Black Swan, inoltre, ha donato alla Pediatria dell’ospedale di Vercelli un carrello per la rianimazione pediatrica, contribuendo al potenziamento delle dotazioni tecnologiche dedicate all’assistenza dei piccoli pazienti.

