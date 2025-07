Rozzo di Borgosesia, tre auto distrutte da un incendio

Paura, nella notte, in frazione Rozzo di Borgosesia per un incendio che ha causato la distruzione di tre autovetture, parcheggiate una accanto all'altra in un'area limitrofa alle case. L'allarme è stato dato poco dopo 2,30 della notte: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Completamente distrutti i tre mezzi coinvolti nel rogo: sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per l'accertamento delle cause del rogo.