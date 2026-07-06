Piazza Cavour, al via i lavori di riqualificazione

Al via il primo lotto dell’intervento di riqualificazione di piazza Cavour. In questa fase, che si concluderà a fine luglio, saranno eseguiti, da parte dei tecnici di Asm, gli interventi propedeutici alla successiva riqualificazione in superficie della piazza. Le lavorazioni interesseranno i sottoservizi e le infrastrutture tecnologiche tramite opere indispensabili per consentire, già nei prossimi mesi, la rimozione delle plance e la successiva posa della nuova pavimentazione.

Giovedì 28 maggio la Giunta, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, aveva approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della pavimentazione. L’importo dei lavori è di 350.000 euro di cui 100.000 provenienti dalla Regione Piemonte. «L’intervento è stato sviluppato nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche dell’area con l’obiettivo di rafforzarne la qualità urbana senza alterarne l’identità» rimarca il primo cittadino.

In questi giorni si alza il sipario sul cantiere: «Si tratta dell'inizio del percorso strategico, scandito dal preciso cronoprogramma, che restituirà ai vercellesi uno degli spazi urbani più identitari, valorizzandone sicurezza, funzionalità e decoro» anticipa l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion. Il programma degli interventi prevede, tra le principali attività, lavorazioni specialistiche «che costituiscono il passaggio imprescindibile per garantire efficienza e affidabilità delle infrastrutture sotterranee prima dell'avvio delle opere di superficie» precisa Simion.

Dopodiché, nei prossimi mesi, gli interventi riguarderanno le superfici delle pedane senza modificare l’impianto urbanistico della piazza e prevederanno: rimozione della pavimentazione esistente in legno delle pedane; realizzazione della nuova pavimentazione delle pedane in pietra di Luserna a spacco naturale; ripristino e adeguamento di botole e griglie. «La sostituzione delle doghe in legno con la pavimentazione in pietra consentirà, come certificato dai tecnici, la maggiore stabilità del piano di calpestio, la riduzione degli interventi manutentivi e la facilità di pulizia - aggiunge Simion -. Gli operai impiegheranno materiali molto più resistenti agli agenti atmosferici rispetto agli esistenti che, negli anni, sono stati oggetto di degrado a causa di piogge, nebbie e umidità. L’organizzazione del cantiere sarà attuata per fasi - conclude l’assessore ai Lavori pubblici - limitando così le interferenze con le attività commerciali, i dehors, il mercato cittadino e i percorsi pedonali».