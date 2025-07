Alagna inaugua il museo della miniera

Alagna inaugura venerdì 11 luglio alle 11 il nuovo polo museale di San Lorenzo, nel cuore del Parco Minerario di Kreas. La cerimonia si terrà alla presenza dell’assessore alla montagna e alle Attività estrattive della Regione Piemonte Marco Gallo. Il progetto, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro e realizzato principalmente grazie ai fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, rappresenta un’importante operazione di recupero, valorizzazione e narrazione della memoria estrattiva del territorio di Alagna.

Il percorso museale si articola in due sezioni: un’attività ipogea, che condurrà i visitatori all’interno delle gallerie un tempo utilizzate per l’estrazione del feldspato e un museo multimediale, allestito all’interno della storica Fabbrica di San Lorenzo, completamente ricostruita. L’allestimento museale è firmato da auroraMeccanica, collettivo di progettisti e registi multimediali di Torino ne ha curato l’ideazione, la produzione e la regia.

L’edificio restaurato rappresenta oggi un unicum a livello europeo: conserva infatti esempi di macine settecentesche un tempo impiegate per l’estrazione aurifera. Grazie a un allestimento immersivo e tecnologico, il museo offre un’esperienza coinvolgente e didattica, capace di far rivivere la storia e la cultura mineraria di Alagna. L’inaugurazione dell’11 luglio segna il primo traguardo concreto nella realizzazione del Parco Minerario di Kreas, che si propone di diventare un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio geo-minerario delle Alpi.