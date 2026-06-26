Cimice dell'olmo, trattamenti e consigli per evitare l'infestazione

Un primo trattamento è stato fatto e, nei prossimi giorni, ne verrà effettuato un secondo.

Come tutte le estati la cimice dell’olmo sono tornate a infestare alberi, parchi e giardini pubblici e, soprattutto, la zona di viale Garibaldi. «E' un fenomeno stagionale che interessa moltissime città del Nord Italia - spiega l'assessore all'Ambiente Antonio Prencipe -. Questo insetto vive prevalentemente sugli olmi, appunto, nutrendosi dei semi prodotti da queste piante».

Il Comune precisa: «È fondamentale ribadire che non è pericolosa né per l’uomo né per gli animali domestici. E poi: non punge né trasmette malattie. Nei giorni scorsi abbiamo già effettuato un primo trattamento nelle aree interessate dal fenomeno. I controlli successivi hanno evidenziato la significativa riduzione della presenza degli insetti sugli alberi trattati. Per consolidare questi risultati - anticipa Prencipe - nei prossimi giorni verrà effettuato un secondo intervento nelle aree maggiormente interessate dalle infestazioni».

Gli insetti, che si trovano già all’interno delle abitazioni, potrebbero essersi spostati nei giorni precedenti ai trattamenti. Per questo motivo è possibile che, nonostante gli interventi, continuino a essere osservati all’interno di case, balconi e terrazzi.

Per limitarne la presenza si consiglia di: utilizzare comuni prodotti repellenti o insetticidi domestici autorizzati; rimuovere gli insetti mediante aspirapolvere, evitando di schiacciarli sulle superfici; sigillare eventuali fessure, crepe o punti di accesso presenti negli infissi e nei cassonetti delle tapparelle.