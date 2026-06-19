Lunedì riapre l'ex Enal

Aprirà lunedì 22 giugno la piscina ex Enal, dopo i lavori di adeguamento necessari per la piena funzionalità, completando così il quadro dei servizi natatori estivi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per la stagione 2026. Con l’avvio dell’estate e l’arrivo delle prime ondate di calore annunciate da Arpa Piemonte, dunque, i vercellesi potranno usufruire di entrambe le strutture. Per la storica piscina del centro città tariffe economiche (8 euro nei feriali) e possibilità di abbonamenti, sconti e tariffe agevolate.

«Con l’apertura della piscina ex Enal – sottolinea l’assessore, Antonio Prencipe – entrambe le strutture estive della città sono pienamente operative e a disposizione dei vercellesi. Si tratta di un risultato importante che consente di offrire una risposta concreta alle esigenze della popolazione proprio nel momento in cui le temperature si preannunciano particolarmente elevate».

Prencipe evidenzia inoltre un dato particolarmente significativo: «La piscina di via Baratto ha aperto già il 1° giugno, ed è un risultato importante poiché, a memoria, non si ricorda di una apertura così tempestiva di una piscina comunale, e testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel garantire servizi efficienti e tempestivi, anticipando le esigenze dei cittadini e valorizzando al meglio gli impianti sportivi cittadini».

Anche quest’anno, inoltre, la Biblioteca civica del Comune di Vercelli, in collaborazione con Libriamoci a Vercelli ODV, rinnova l’iniziativa “Biblioteca in piscina”, mettendo a disposizione degli utenti della struttura uno scaffale ricco di libri, liberamente consultabili.