Ospedale: diventano a senso unico le rampe di accesso

L'Asl ha attivato una nuova organizzazione della viabilità interna per l’accesso e l’uscita dei mezzi dall’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. L’obiettivo è di migliorare la gestione dei flussi e rendere più agevole e sicuro il transito all’interno dell’area ospedaliera.

La nuova viabilità prevede percorsi differenziati per l’accesso al Pronto soccorso e per tutti gli altri servizi ospedalieri, come segnalato dai cartelli stradali collocati all’ingresso delle rampe da corso Abbiate. Le ambulanze in emergenza e tutti i veicoli diretti al Pronto Soccorso dovranno utilizzare la rampa di accesso di sinistra; l’uscita avverrà attraverso il cancello situato a lato del Cup esterno, in corso Mario Abbiate 17. Le autoambulanze impiegate per i trasporti assistiti e le autovetture dei pazienti accederanno invece dalla rampa di destra e usciranno dal cancello normalmente utilizzato dai dipendenti.

Per agevolare l’utenza, nella fase iniziale di attivazione del nuovo sistema viabilistico, nei primi giorni l’area sarà presidiata da personale incaricato che fornirà indicazioni e assistenza, accompagnando cittadini e operatori nel corretto utilizzo dei nuovi percorsi.

Si invitano pertanto tutti gli utenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente e a seguire le indicazioni fornite dal personale sul posto.

Inoltre durante i lavori di manutenzione dei giorni scorsi è stata rinnovata e ampliata anche la segnaletica dei posti riservati alle ambulanze e ai mezzi di pazienti oncologici, dializzati e persone con disabilità.

Asl Vercelli ringrazia per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante la fase di avvio della nuova organizzazione della viabilità, necessaria per garantire una migliore gestione degli accessi all’ospedale.