Filcams Cgil, Gabriele Cantelli nuovo segretario

L’assemblea generale della Filcams Vercelli Valsesia ha eletto con ampia maggioranza Gabriele Cantelli nuovo segretario generale di categoria.

Gabriele Cantelli - 34 anni e un diploma come perito elettronico acquisito nel 2011 - ha lavorato inizialmente alla discoteca Globo di Borgovercelli integrando qualche altro lavoro saltuario proposto da agenzie interinali. È entrato in vigilanza nel 2015 come guardia giurata armata lavorando per 3 istituti diversi, coprendo successivamente il ruolo di responsabile sindacale A aziendale dell'istituto Vedetta 2 Mondialpol all'interno dell'appalto Amazon di Vercelli, dove è rimasto fino a settembre 2022, quando ha ricevuto il distacco sindacale alla Filcams di Vercelli e Valsesia con il ruolo di funzionario.

Dopo anni di esperienza nella Filcams CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi - è stato eletto segretario generale della categoria provinciale.