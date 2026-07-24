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Attualità | 24 luglio 2026, 08:13

Filcams Cgil, Gabriele Cantelli nuovo segretario

Da 2015 è impiegato nel settore della Vigilanza

Filcams Cgil, Gabriele Cantelli nuovo segretario

L’assemblea generale della Filcams Vercelli Valsesia ha eletto con ampia maggioranza Gabriele Cantelli nuovo segretario generale di categoria.
Gabriele Cantelli - 34 anni e un diploma come perito elettronico acquisito nel 2011 - ha lavorato inizialmente alla discoteca Globo di Borgovercelli integrando qualche altro lavoro saltuario proposto da agenzie interinali. È entrato in vigilanza nel 2015 come guardia giurata armata lavorando per 3 istituti diversi, coprendo successivamente il ruolo di responsabile sindacale A aziendale dell'istituto Vedetta 2 Mondialpol all'interno dell'appalto Amazon di Vercelli, dove è rimasto fino a settembre 2022, quando ha ricevuto il distacco sindacale alla Filcams di Vercelli e Valsesia con il ruolo di funzionario.

Dopo anni di esperienza nella Filcams CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi - è stato eletto segretario generale della categoria provinciale.

redaz

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