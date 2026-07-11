“WHP Cup: un gol solidale”: le squadre aziendali in campo a sostegno dell'ospedale

Dal 16 al 26 giugno scorsi, nei campi della GSD Canadà di Vercelli, si è svolta la prima edizione del torneo di calcio a cinque “WHP Cup: un gol solidale”, organizzato da Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV) in collaborazione con Laura Musazzo, vice delegata FIGC per Vercelli e provincia e presidente CONI.

Il torneo ha visto la partecipazione di otto squadre composte dai dipendenti di sette aziende novaresi e vercellesi (Alba Tetti, Diasorin, Gruppo Marazzato, Memc, Mirato, Verso Probo Cooperativa sociale, YKK) e si inserisce nell’ambito di alcune iniziative di CNVV volte a promuovere la salute e il benessere delle persone all’interno delle aziende (da cui l’acronimo WHP: Workplace Health Promotion – “luoghi di lavoro che promuovono salute”).

Gli organizzatori hanno scelto di devolvere il ricavato delle iscrizioni, per un importo pari a 2.023 euro, all’Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Vercelli per contribuire al progetto di umanizzazione del reparto. La donazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 9 luglio presso l’ASL VC, alla presenza del vicepresidente di CNVV Alberto Marazzato, del Direttore generale di ASL VC Marco Ricci, della vice delegata FIGC per Vercelli e provincia e presidente CONI Laura Musazzo e dei rappresentanti di alcune aziende che hanno preso parte al torneo.

«Desidero ringraziare Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Laura Musazzo, il GSD Canadà e tutte le aziende che hanno partecipato a questa iniziativa, dimostrando come lo sport possa diventare un importante strumento di solidarietà e di attenzione verso la comunità – dichiara il direttore Generale dell’ASL VC, Marco Ricci –. Questo contributo si inserisce in un percorso di sostegno al progetto di umanizzazione dell’Ostetricia e Ginecologia che negli ultimi mesi ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti del territorio. Ogni gesto, indipendentemente dall’entità economica, rappresenta un importante segnale di vicinanza alla sanità pubblica e ci aiuterà a rendere sempre più accoglienti e confortevoli gli ambienti dedicati alle donne, ai neonati e alle loro famiglie. La partecipazione del territorio e del mondo produttivo è per noi motivo di grande soddisfazione e testimonia il forte legame tra l’ASL e la propria comunità di riferimento».

«La WHP Cup – aggiunge il vicepresidente di CNVV, Alberto Marazzato - è stata una bella occasione per unire sport, salute, spirito di squadra e solidarietà. Come CNVV siamo felici di aver contribuito a un’iniziativa capace di coinvolgere le aziende del territorio attorno a un obiettivo comune: promuovere il benessere nei luoghi di lavoro e sostenere il reparto di Neonatologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. La competizione e la vittoria sono grandi soddisfazioni, ma il risultato più importante resta quello raggiunto insieme: aver trasformato un torneo aziendale in un gesto concreto per la comunità. Speriamo che l’iniziativa possa replicarsi, per permetterci di moltiplicare la solidarietà».

Secondo Laura Musazzo, vice delegata FIGC per Vercelli e provincia e presidente CONI «questa prima edizione del torneo di calcio a cinque è stato un evento molto importante per il territorio di Vercelli e Novara. Svoltosi in collaborazione e condivisione con vari enti dei territori ha visto la partecipazione delle aziende di Confindustria Novara Vercelli Valsesia con otto squadre per un totale di circa 100 partecipanti, con la regia sportiva di Coni e Figc Lnd. Obiettivo raggiunto per la promozione dello stile di vita e benessere della salute nei luoghi di lavoro. Un grande messaggio, essendo la prima edizione, di un tale progetto di sport».

«Il Gruppo Sportivo Canadà – conclude il presidente, Davide Bordin – è stato onorato di aver ospitato presso la propria struttura il torneo organizzato in collaborazione tra le varie aziende di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Nella speranza di aver dato una fattiva collaborazione, ci rendiamo fin da ora disponibili ad ospitare le future edizioni e tutte le manifestazioni che si vorranno organizzare per la promozione della pratica sportiva, della collaborazione e dell’interazione sociale. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile l’evento e diamo appuntamento al prossimo anno».