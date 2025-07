Crescentino, auto in fiamme al rione Giotto

Nella prima mattina di venerdì, poco dopo le 5, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta a Crescentino in via Giotto per l' incendio di una autovettura.

All'arrivo il personale ha trovato l'auto completamente avvolta dalle fiamme ;quindi ha provveduto alla completa estinzione del rogo e successivamente alla messa in sicurezza dell' area interessata.

Non si segnalano feriti: sul posto i Carabinieri di Livorno Ferraris per gli accertamenti sull'origine del rogo.