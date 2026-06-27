Via Massaua, modifiche al traffico

Il Comune informa che dalle 8 di lunedì 29 giugno alle 19 di venerdì 3 luglio verrà istituito un senso unico in via Massaua da viale Rimembranza verso via Tasso. La soluzione è necessaria per consentire il proseguo, nelle condizioni di massima sicurezza, del cantiere di ASM per la nuova rete del gas. Gli operai, durante quei giorni, saranno impegnati nel ribaltamento della linea: posato il tubo nuovo, dovranno portare il gas dal vecchio al nuovo.

Si ricorda, infine, che martedì 𝟑𝟎 giugno, dalle 𝟖 alle 𝟏𝟖, è programmato un trasloco in viale Garibaldi 53. L'intervento comporterà, dunque, temporanee limitazioni alla sosta e alla circolazione nell'area interessata, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

