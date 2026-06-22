Assistere al film “The Sea” è un atto politico contro la mancanza di volontà di condannare il genocidio in corso a Gaza.

Il film "The Sea", diretto dal registra israeliano Shai Carmeli-Pollak e

distribuito da Mescalito Film, uscito il 6 maggio 2026 in contemporanea in

oltre 100 sale italiane, è diventando subito un "caso" cinematografico

arrivando al terzo posto nella classifica incassi e motivo per cui le date sono

state progressivamente incrementate, visto il gande interesse di pubblico

suscitato.

Il protagonista è Khaled, un ragazzo dodicenne di Ramallah, nei territori

occupati della Cisgiordania, che desidera raggiungere il mare, distante

appena un’ora di strada, ma viene respinto al checkpoint.

Khaled, spinto dal desiderio semplice e potentissimo di un bambino di vedere

il mare per la prima volta, decide allora di allontanarsi da casa e tentare di

eludere il blocco. La piccola odissea di Khaled nella sua estrema semplicità,

rappresenta quell’infrangersi dei sogni coltivati e il loro mutarsi in dramma.

È un film che non “spiega” il conflitto: lo fa sentire, mettendo lo spettatore

davanti a ciò che spesso resta fuori campo: l’infanzia, la dignità, la paura, la

distanza tra normalità e realtà.

La pellicola, mostra la realtà quotidiana dell’occupazione attraverso gli occhi

di un bambino.

La forza del film sta anche in questo cortocircuito: la “normalità” di una

grande città – lavoro, traffico, spiagge, routine – può scorrere come se nulla

fosse, mentre a pochissimi chilometri di distanza la vita è scandita

da permessi, posti di blocco, attese interminabili e dal timore costante di

essere fermati. È vicinanza geografica, non vicinanza di diritti. The Sea rende

visibile questa frattura con un gesto cinematografico chiarissimo: trasforma

un tragitto breve in un’odissea e un desiderio innocente in una prova di

sopravvivenza, ricordandoci che ciò che per alcuni è banale, andare al mare,

per altri può diventare un rischio reale.

Un viaggio che diventa anche una riflessione profonda sulla dignità,

sull’infanzia e sulla libertà di movimento negata, quanto l’occupazione dilata

le distanze e trasforma il desiderio di un bambino in un reato.

Aver ottenuto il riconoscimento del premio Ophir (Premio dell’Accademia del

cinema e della televisione israeliana), ha automaticamente candidato la

pellicola a rappresentare Israele agli Oscar 2026, provocando chiaramente

una avversa reazione da parte dal governo israeliano.

Nella serata del 9 giugno, inoltre, il film, è stato proiettato anche al

Parlamento europeo: “il film che il governo israeliano non vuole che tu veda”,

recita la locandina del film.

Assistere alla proiezione del film “The Sea” diventa un atto politico di fronte al

silenzio delle istituzioni e alla mancanza di volontà dell’Europa e in particolare

dell’Italia, di condannare la violazione dei diritti umani e il genocidio in corso a

Gaza.

Il film sarà in visione a Vercelli

Venerdì 25 GIUGNO 2026

ore 21:00

Oratorio di San Giuseppe - Via L. B. Alberti, 3

Parrocchia di S. Giuseppe - Rione Cervetto – Vercelli

La serata è organizzata da:

INSIEME PER GAZA VERCELLI

ANPI

AMNESTY INTERNATIONAL

CIGL

MEIC

PAX CHRISTI

INGRESSO LIBERO