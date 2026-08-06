Sicurezza urbana, tornano le pattuglie di civich in bicicletta

Con l'obiettivo di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e aumentare la sicurezza nei parchi, nelle piazze, nel centro storico e lungo le piste ciclabili, nei giorni scorsi è stato potenziato il servizio di pattugliamento in bicicletta della Polizia Locale di Vercelli.

«Vogliamo una Polizia Locale sempre più presente e vicina ai cittadini - dichiara l'assessore alla Polizia Locale Paolo Campominosi -. Le pattuglie in bicicletta ci permettono di presidiare il territorio in modo più efficace, prevenire situazioni di degrado e offrire risposte rapide. La sicurezza passa anche da una presenza costante e riconoscibile delle nostre divise».

La valorizzazione del servizio rientra nel percorso di rafforzamento del Corpo avviato dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Scheda insieme al nuovo comandante Maurizio Prina, con l'obiettivo di garantire un controllo sempre più capillare e una maggiore vicinanza alla comunità.

Sempre nell'ottica del continuo miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza, è stato inoltre ripristinato il numero telefonico dedicato al Pronto Intervento della Polizia Locale, 0161 392939, nuovamente operativo per consentire ai cittadini di contattare direttamente il Comando in caso di necessità.