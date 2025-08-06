Asfaltature in corso: cantieri d'estate dai Cappuccini all'Isola

Cantieri d'agosto in città: proseguono i lavori di rifacimento dell’asfalto dopo il posizionamento della fibra in diversi quartieri di Vercelli.

Nelle ultime ore gli operai stanno intervenendo al rione Cappuccini in via del Vezzolano e via Lamporo dopo aver concluso i cantieri in via Rive, via Caresana, via Prarolo, via Roggia Molinara, via Ranghino e un tratto di via Thaon de Revel.

Il piano di ripristino è stato “siglato”, nelle scorse settimane, fra il Comune di Vercelli e Tim. Secondo il crono-programma, presentato da Fibercop (la ditta incaricata dall’azienda di telecomunicazioni), le operazioni termineranno nelle prossime settimane.

«L’accordo è un ottimo risultato che non si vedeva da tempo e che sta permettendo di asfaltare strade restituendo sicurezza e decoro» dice l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi, che aggiunge: «L’Amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, continua a lavorare per dare ai vercellesi risposte concrete».

Gli interventi riguarderanno anche il rione Isola, con via Trieste, via Polonia e via Egitto; l’area dell’ospedale Sant’Andrea con via Paggi e via Fulvio Testi; così come il centro con via Dante, vicolo San Salvatore e via Duchessa Jolanda, oltre a corso Italia. «Con il piano di asfaltature del Comune e gli interventi di ripristino da parte di Asm e Tim, cominciamo a risolvere concretamente i problemi. Intanto - ricorda Campominosi - abbiamo avviato la procedura per sanzionare Vodafone».

Nelle prossime ore, infine, Asm - società a cui spetta il lavoro - interverrà anche alla rotonda che unisce via Leoncavallo, via Francesco Rossi e via Antonio Gramsci al rione Concordia.